Incendio al Collatino, a fuoco un palazzo: evacuati i residenti, operazioni di spegnimento in corso Un rogo sta bruciando il quarto piano di un palazzo in via Giuseppe Donati, nel quartiere Collatino. Sul posto pompieri e carabinieri che stanno facendo sgombrare la struttura.

È scoppiato nella mattina di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, ed è ancora in corso l'incendio che ha colpito il quarto piano di un palazzo nel quartiere Collatino, nel quadrante est nella capitale. Sul luogo colpito, al civico 125 di via Giuseppe Donati, non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri.

L'evacuazione e lo sgombero del palazzo

Non appena arrivati i vigili del fuoco hanno raggiunto il piano in fiamme per mettere in sicurezza i residenti e iniziare le operazioni di spegnimento. Insieme a loro, anche i carabinieri che, invece, si sono occupato di far sgombrare lo stabile.

L'incendio è ancora in corso e non sono ancora stati raccolti dati certi: non si conosce ancora il numero esatto delle persone coinvolte nell'evacuazione. Non si sa ancora se siano presenti persone intossicate o ferite.

Articolo in aggiornamento