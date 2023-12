Incendio in un appartamento ad Acilia, savato un disabile e la badante Momenti di preoccupazione per un uomo disabile e la sua badante, che i vigili del fuoco hanno salvato durante l’incendio in un’abitazione ad Acilia. Il fumo infatti aveva invaso tutto il palazzo.

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un incendio divampato all'interno di un'abitazione al terzo piano in via Carlo Marocchetti in zona Acilia a Roma ha reso inagibile l'intero palazzo. Due persone sono state tratte in salvo e portate fuori dall'edificio, mentre il fumo si espandeva. Il rogo si è originato nella mattinata di oggi, martedì 5 dicembre, in un appartamento all'altezza del civico 12. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 9, le fiamme sono partite in un appartamento, non è chiaro cosa le abbia originate. Fortunatamente nell'abitazione non c'era nessuno, il fumo tuttavia si è propagato all'interno del palazzo, che è stato completamente evacuato in via precauzionale, con i residenti fatti uscire fuori dalle loro abitazioni.

Arrivata la segnalazione alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma con la richiesta urgente d'intervento per incendio in casa sul posto all'indirizzo indicato sono diverse squadre con il funzionari di guardia e capo turno provinciale. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio estinguendolo in breve tempo. Prima però hanno tratto in salvo un uomo disabile e la sua badante, che avevano difficoltà ad uscire dal palazzo a causa del fumo, così li hanno accompagnati all'esterno e messi finalmente in sicurezza. Il fumo nel frattempo ha invaso le abitazioni e l'intero edificio, rendendo impossibile rientrare. Tutti gli appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

Presenti oltre ai vigili del fuoco anche le forze dell'ordine, per gli accertamenti di propria competenza. Fortunatamente da quanto si apprende nell'incendio non è rimasto ferito o intossicato nessuno. Sono in corso ulteriori verifiche su cosa abbia provocato l'incendio.