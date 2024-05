Incendio al centro commerciale Zodiaco di Anzio: due persone intossicate

video suggerito

A cura di Rosario Federico

Il centro commerciale Zodiaco a Lavinio (Foto dalla pagina Facebook)

Due persone intossicate è il bilancio di un incendio avvenuto al centro commerciale Zodiaco sulla via Nettunense, in provincia di Roma. Il rogo si è sprigionato nella giornata di oggi, martedì 14 maggio, poco prima delle ore 8. L'allerta al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivata dall'area esterna alla galleria che si trova allo Zodiaco, il quartiere di Lavinio, una delle frazioni del Comune di Anzio. Fortunatamente nessuna delle due persone è grave: hanno accusato dei malori e bruciore alla gola e agli occhi. I due sono stati medicati in ospedale e sono stati dimessi.

L'incendio al quadro elettrico del centro commerciale Zodiaco

Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto i visitatori passeggiavano tra le vetrine del centro alla ricerca di acquisti. Improvvisamente, per cause ancora non note e in corso di accertamento, si è verificato un incendio che ha riguardato il quadro elettrico dello Zodiaco. Non è chiaro chi o cosa lo abbia provocato ma ha coinvolto due delle persone presenti nell'area.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, la squadra 23 del distaccamento Anzio. I pompieri hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento. L'intervento alla cabina elettrica è stato risolto in poco tempo e la squadra di vigili ha fatto ritorno in sede dopo un'oretta. Durante l'intervento dei vigili del fuoco non è stato fatto evacuare il centro commerciale, che ha continuato ad essere regolarmente aperto per turisti e commercianti.

In seguito, intorno alle ore 11:30, è arrivato anche il funzionario di servizio dei vigili del fuoco per le verifiche di sua competenza e confermare quindi, il rispetto delle norme di sicurezza. Poi è rientrato nella Capitale una volta terminati gli accertamenti di rito al centro commerciale Zodiaco.