Incendio al campo rom di via Candoni a Roma, densa nube di fumo nero visibile da chilometri Un incendio si è sviluppato verso le 7.45 di questa mattina sulla salita del campo rom di via Candoni a Roma. Sul posto Vigili del Fuoco e agenti della Polizia Locale.

A cura di Natascia Grbic

Un incendio è scoppiato questa mattina verso le 7.45 a Roma in via Luigi Candoni 91, zona Magliana. Una densa nube di fumo nero è visibile a chilometri di distanza, e un odore acre si è sparso nella zona. Al momento le informazioni sono ancora poche e frammentate: il rogo si sarebbe sviluppato sulla salita del campo rom, dove abitano numerose persone, e avrebbe riguardato alcune sterpaglie. Non ci sono per ora notizie di persone ferite a causa delle fiamme.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, XI Gruppo Marconi, in ausilio ai Vigili del Fuoco, impegnati a spegnere l'incendio. A quanto si apprende, le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente alla strada, mettendo in pericolo le persone. Via Luigi Candoni è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, la durata delle operazioni di spegnimento è prevista in un paio d'ore. Deviato anche il servizio dei mezzi pubblici per il tempo necessario a domare il rogo e mettere in sicurezza l'area.

Nonostante l'immensa nube di fumo nero, che ai residenti aveva fatto immaginare un incendio di vaste dimensioni e di grande pericolosità, ad andare a fuoco sono state solo alcune sterpaglie. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, non hanno avuto difficoltà a domare il rogo, e la situazione è tornata alla normalità in poco tempo. Inevitabili invece le conseguenze al traffico stradale: con via Luigi Candoni chiusa, ci sono state inevitabilmente ripercussioni, con lunghe code nella zona e traffico congestionato. Anche chi doveva prendere i mezzi pubblici ha avuto difficoltà a muoversi, con le linee deviate che sono dovute passare in altre strade per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni.