Incendio al Blues Caffè sul lungomare di Ostia: il locale è abbandonato da anni I pompieri hanno provveduto immediatamente a spegnere l’incendio, giudicato di modeste dimensioni, e a bonificare l’intera area. Non sono stati registrati feriti.

A cura di Enrico Tata

Un incendio ha coinvolto un chiosco sul lungomare di Ostia. Si tratterebbe del Blues Cafè di piazzale Cristoforo Colombo. Sul posto, hanno fatto sapere i vigili del fuoco del comando provinciale di Roma, sono intervenute le squadre 13A e AS13 del distaccamento di Ostia. I pompieri hanno provveduto immediatamente a spegnere l'incendio, giudicato di modeste dimensioni, e a bonificare l'intera area. Non sono stati registrati feriti e la viabilità su via Cristoforo Colombo non ha subito rallentamenti a causa del rogo.

Stando a quanto si apprende, le fiamme sono divampate, per motivi ancora da chiarire, intorno alle 10 di oggi, giovedì 22 settembre. Hanno coinvolto l'ex locale Blues Cafè, chiuso definitivamente da diversi anni. La struttura abbandonata viene utilizzata oggi come rifugio di senzatetto. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie del commissariato locale.

Il discopub fu chiuso nel 2015 a seguito di un sequestro giudiziario. Secondo le indagini, i titolari organizzavano serate pur non essendo in possesso di alcuna autorizzazione per farlo. In più di un'occasione erano già stati multati perché all'interno del locale c'erano più persone rispetto a quanto consentito. Il gip definitiva il Blues Cafè come un'attività "sistematicamente dedita all'esercizio abusivo di spettacoli di danza e musica" e che presentava "grosse carenze di sicurezza". In passato, inoltre, il locale era stato teatro di risse e aggressioni. Da allora il chiosco sul lungomare è stato abbandonato e adesso viene utilizzato dai senzatetto e dalle prostitute come rifugio per la notte. Sconosciute restano, come detto, le cause dell'incendio divampato questa mattina.