Incendio a Villa Borghese, fumo visibile da zone centrali a Roma Incendio al centro di Roma. Una delle dieci stalle di via del Galoppatoio sarebbe stata avvolta dalle fiamme. Il rogo, stando a quanto si apprende, è divampato intorno alle 14 ed è stato domato dai vigili del fuoco in poco tempo.

A cura di Enrico Tata

Incendio a Villa Borghese, Roma. La colonna di fumo è rimasta visibile per diversi minuti da molte zone del centro città. Una delle dieci stalle di via del Galoppatoio sarebbe stata avvolta dalle fiamme. Il rogo, stando a quanto si apprende, è divampato intorno alle 14 ed è stato domato dai vigili del fuoco in poco tempo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Non si segnalano feriti né intossicati dal fumo. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe andata a fuoco, a quanto si apprende, una delle stalle adibite al ricovero dei cavalli per le botticelle. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.