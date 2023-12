Incendio a Prati, fiamme divorano 11 motorini: alta colonna di fumo nero L’incendio è stato domato dai vigili del fuoco. Danneggiata la facciata di un palazzo. L’alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza.

A cura di Redazione Roma

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un incendio ha interessato quest'oggi macchine e motorini parcheggiati in largo Trionfale, nel quartiere Prati a Roma. Era da poco passata l'ora di pranzo quando, per cause ancora da accertare le fiamme hanno avvolto i motocicli parcheggiati negli appositi parcheggiati segnalati, danneggiando anche alcune vetture. Si è alzata un'alta colonna di fumo nero, visibile anche da molti chilometri di distanza, e la facciata del palazzo è stato danneggiata dall'incendio. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, e dovranno ora stabilire l'origine dell'incendio, che sarebbe originato o da un incidente o da un atto doloso.

"La sala operativa del comando di Roma ha inviato alle ore 15.00 la squadra Vigili del fuoco della Pisana con al seguito un'autobotte in Largo Trionfale (incrocio con Via Andrea Doria), per l'incendio di 11 scooter. Durante l'incendio sono state danneggiate anche 4 autovetture ed in particolare è stata rovinata la facciata del palazzo storico, dove erano parcheggiati i motocicli. Non ci sono stati feriti, sul posto le forze dell'ordine", si legge in una nota.