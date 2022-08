Incendio a Magliana, prendono fuoco depositi di materiali edili: operazioni di spegnimento in corso Ancora fiamme a Roma: incendio in alcuni depositi di materiali edili in via della Magliana. Sul posto per spegnere le fiamme, 3 squadre di pompieri e l’elicottero.

A cura di Beatrice Tominic

È divampato questa mattina l'incendio ancora in corso nella zona della Magliana, nel quadrante sud ovest della capitale. Le prime fiamme si sono originate questa mattina e, complice il forte vento caldo che ha caratterizzato l'intera giornata di oggi, giovedì 18 agosto, spegnerle e contenerle si sta rivelando molto più difficile del previsto. Il rogo è scoppiato, precisamente, in via della Magliana al civico 1247, dove hanno preso fuoco alcuni depositi che contenevano diversi materiali, soprattutto edili, di circa 5000 metri quadrati: da qui, ha poi interessato tutta l'area circostante.

L'arrivo dei vigili del fuoco

Non appena ricevuto l'allarme, sono arrivati per contenere e spegnere l'incendio i vigili del fuoco. Alle ore 10 circa, la sala operativa del comando di Roma ha inviato sul luogo dell'incendio tre squadre di pompieri che hanno raggiunto il posto con due autobotti, il carro schiuma, il funzionario di servizio con il capo turno ed il carro autoprotettori. Nel corso della mattinata, i vigili del fuoco già presenti sono stati raggiunti anche dal Dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, per direzionare i lanci dell'elicottero: nel frattempo, era già stato richiesto anche l'intervento dell'aerogiro per aggirare il problema della vegetazione circostante che non ha permesso di spegnere con precisione le fiamme.

Oltre ai pompieri, sono arrivati in breve tempo anche i mezzi di supporto della Protezione Civile di Roma, con l’ausilio anche di una autobotte kilolitrica.

Chiusa al traffico via Magliana

Ai vigili del fuoco e alla protezione civile si sono aggiunti anche gli agenti della Polizia di Roma Capitale.

Una volta arrivate in prossimità dell'incendio, le pattuglie del Gruppo “Marconi” della Polizia locale di Roma Capitale hanno disposto la chiusura al traffico di via della Magliana e, per circa un paio d'ora, anche l'autostrada Roma-Fiumicino (adesso riaperta). La comunicazione della chiusura di via della Magliana è arrivata circa 4 ore fa, come comunicato da Luceverde Roma (tweet in alto).

L'incendio coinvolge anche un fienile

Le operazioni di spegnimento e contenimento delle fiamme procedono dalle ore 10 di questa mattina: nel corso della giornata, però, a causa del forte vento caldo che sta colpendo la capitale in queste ore, le fiamme si sono propagate con velocità. All'ora di pranzo, ad esempio, l'incendio ha raggiunto anche la vicina via Portuense: le fiamme hanno coinvolto anche il fienile di un'azienda agricola.