Incendio a Guidonia, fiamme in un capannone industriale: nube nera visibile da Roma Una nube nera visibile da chilometri di distanza e da Roma si è alzata oggi su Guidonia Montecelio, dove un incendio è divampato in un capannone industriale. Non ci sono feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Incendio in un capannone industriale a Guidonia

Un incendio è divampato all'interno di un capannone industriale a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Le fiamme si sono originate all'interno di una struttura, che si trova in via Lago dei Tartari, nella zona industriale. Il rogo è iniziato stamattina ed ha proseguito a bruciare nel pomeriggio. Non è chiaro al momento cosa lo abbia originato, a bruciare è una vecchia fabbrica di barche. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno sentito un forte odore di bruciato, la nube di fumo nero era visibile da chilometri di distanza e da Roma. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Ad informare sull'incendio è stato anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo: "Un incendio si è sviluppato in via Lago dei Tartari, al bivio di Guidonia, nell'area industriale – si legge sulla pagina Facebook istituzionale del primo cittadino – Sul posto sono presenti i vigili del fuoco. Le fiamme sono presenti in un capannone in disuso. È opportuno chiudere le finestre in quanto il fumo interessa la zona circostante".

I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, passata poi alla Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco sul posto sono giunti i pompieri del distaccamento di Villa Adriana di Tivoli e gli operatori della protezione civile. I vigili del fuoco arrivati sul luogo dell'incendio hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Presenti a supporto delle operazioni anche le forze dell'ordine, che hanno monitorato la viabilità. Sulla natura dell'incendio sono in corso gli accertamenti, per far luce in merito all'accaduto.