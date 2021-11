In viaggio verso Roma l’albero di Natale di piazza San Pietro: arriva dal Trentino È in viaggio verso Roma l’abete rosso che presto diventerà il nuovo albero di Natale di piazza San Pietro.

A cura di Enrico Tata

È in viaggio verso Roma l'abete rosso che presto diventerà il nuovo albero di Natale di piazza San Pietro. Tagliato e prelevato dai boschi di Andalo, Dolomiti della Paganella, Trentino, l'albero alto 28 metri sta per arrivare nella Capitale. È un esemplare di 113 anni e dal peso complessivo di 80 quintali che proviene dalla gestione forestale sostenibile certificata dal Gruppo territoriale Pefc Trentino. L'abete sarà decorato con sfere in legno provenienti anch'esse dal Trentino.

L'inaugurazione dell'Albero di Natale il 10 dicembre 2021

L'inaugurazione è prevista per le 17 di lunedì 10 dicembre 2021 alla presenza di una delegazione del Trentino. Il presepe e l'albero di Natale rimarranno esposti a Piazza San Pietro fino a domenica 9 gennaio 2022.

Il presepe di piazza San Pietro arriva dal Perù

Il presepe di piazza San Pietro arriverà dalle Andea, dal villaggio di Chopcca, una comunità del dipartimento di Huancavelica. Sarà composto tra 30 pezzi e sarà realizzato da cinque artisti locali. "Il presepe peruviano vuole ricordare i duecento anni dell'indipendenza del Paese e riprodurre uno spaccato della vita dei popoli delle Ande", informa la Santa Sede. Nel presepe peruviano le statue di Gesù, Maria, Giuseppe, dei Re magi e dei pastori saranno realizzati a grandezza naturale e saranno vestite con i tipici costumi Chopcca. Nelle loro bisacce i Re Magi non avranno oro, incenso e mirra, ma alimenti peruviani come patate, quinoa, kiwicha, canihua. Nel presepe ci saranno statue dei diversi animali appartenenti alla fauna locale come: alpaca, vigogne, pecore, vizcachas, parihuanas e il condor andino.