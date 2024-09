video suggerito

I migliori ospedali di Roma secondo la classifica Newsweek: tra questi Gemelli e San Camilllo Gli ospedali migliori del mondo per specialità secondo la classifica 2025 stilata dalla rivista Newsweek. I migliori a Roma, stando alle classifiche, sono il Policlinico Gemelli, il San Camillo e, per quanto riguarda la pediatria, l'ospedale Bambino Gesù.

A cura di Enrico Tata

La rivista Newsweek e Statista hanno pubblicato la classifica 2025 dei migliori ospedali del mondo per specialità, in cui compaiono anche molti ospedali di Roma. In particolare vengono presentati i primi 300 ospedali per cardiologia e oncologia; i primi 250 per pediatria; i primi 150 per cardiochirurgia, endocrinologia, gastroenterologia, ortopedia e pneumologia; i primi 125 per neurologia, neurochirurgia e urologia; i primi 100 per ostetricia e ginecologia. È stata inoltre pubblicata la classifica dei migliori ‘smart hospital' del mondo, una lista di 330 ospedali in 28 Paesi, che si distinguono per l'uso della tecnologia, dell'intelligenza artificiale, della robotica e della telemedicina.

I migliori ospedali di Roma: la classifica di Newsweek

Per quanto riguarda le classifiche per specialità, l'ospedale San Camillo è al 69esimo posto per quanto riguarda la Cardiochirurgia, il Sant'Andrea e il Policlinico Gemelli sono rispettivamente al 79esimo e al 112esimo posto nella nella stessa specialità. Per la Cardiologia generale il Gemelli è al 40esimo posto, il San Camillo al 136esimo posto e il Campus Bio-Medico al 196esimo posto.

Nell'Endocrinologia il Gemelli è al 46esimo posto e il San Camillo è al 106esimo posto e per la Gastroenterologia il Gemelli è all'ottavo posto nel mondo, il San Camillo al 140esimo posto e il Campus Bio-Medico è al 144esimo posto. Nella Neurologia il policlinico Gemelli è al 29esimo posto e l'Umberto I al 125esimo posto. Per quanto riguarda Ostetricia e Ginecologia il miglior ospedale di Roma è il Gemelli, al quarto posto nel mondo.

Nell'Oncologia ci sono il Gemelli al 26esimo posto, il Policlinico Umberto II al 153esimo posto e il Sant'Andrea al 177esimo posto. Nell'Ortopedia il Gemelli è al 71esimo posto. L'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma è al sesto posto a livello mondiale nella Pediatria e il Gemelli è al 198esimo posto. Nella Pneumologia il Gemelli è al 49esimo posto e il San Camillo occupa il 60esimo posto a livello mondiale. Nell'Urologia il Policlinico Umberto I è all'81esimo posto.

Per quanto riguarda gli ospedali ‘smart', al 64esimo posto c'è l'ospedale San Camillo, al 65esimo posto l'ospedale Bambino Gesù e al 79esimo posto il Policlinico Gemelli.

Rocca: "Newsweek premia l'eccellenza del Lazio"

"Le classifiche World's Best Specialized Hospitals e Best Smart Hospitals di Newsweek, rese note in queste ore, certificano il grande valore del sistema sanitario del Lazio", ha commentato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

"L’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini è infatti il primo ospedale pubblico "Smart" in Italia, riconoscimento che si aggiunge al grande risultato ottenuto in cinque specialità: Cardiologia, Cardiochirurgia, Endocrinologia, Pneumologia e, per la prima volta, Gastroenterologia. Si conferma un’eccellenza tecnologica, accademica e clinica anche il Policlinico universitario Agostino Gemelli per i reparti di Ginecologia e Ostetricia, Gastroenterologia e Pneumologia, preziosa risorsa e modello di corretta integrazione tra il Servizio sanitario regionale e il privato accreditato", ha detto ancora il governatore del Lazio.

"Siamo fieri anche delle altre strutture laziali premiate dalla classifica, che testimoniano l'importanza di rafforzare la rete ospedaliera. Il nostro compito è quello di accompagnare questo processo di digitalizzazione e di modernizzazione, non venendo mai meno all'umanizzazione delle cure e alla formazione e motivazione del personale sanitario".