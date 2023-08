Video di

“In tre in metro senza biglietto”. L’addetto Atac: “Rubano tutti, non comprarlo neanche tu” Un video su Welcome to Favelas immortala un dialogo tra un giovane passeggero e un presunto addetto Atac non inquadrato. Il ragazzo far notare al controllo che in tre hanno passato i tornelli della metro senza biglietto. La sua risposta è stata: “L’Italia è così, rubano tutti, non comprarlo neanche tu”.

Un dialogo surreale quello avvenuto tra un giovane passeggero e un presunto dipendente Atac all'ingresso di una non specificata stazione della metropolitana linea A. Siamo a Roma, a riportare il video la pagina Instagram Welcome to Favelas. Le immagini immortalate con lo smartphone presumibilmente di nascosto, riprendono il pavimento e registrano il discorso intercorso tra i due. Fanpage.it tende a specificare che si limita a riportare il contenuto del video, senza però poter verificare di fatto se a parlare sia stato veramente un dipendente dell'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico capitolino, in quanto non è ripreso in volto, né ha avuto modo di mettersi in contatto con l'autore del video.

Il dialogo tra il giovane passeggero e il presunto addetto Atac

Il giovane passeggero si avvicina al lavoratore e fa presente la violazione: "Scusi tre ragazzi hanno passato i tornelli senza biglietto". L'uomo stupito gli risponde con una domanda: "Quanti anni hai?". "Ventuno". Io alla tua età bucavo i muri con il ca***" si lascia andare con un'espressione goliardica, che non lascia spazio ad alcuna formalità. Il giovane non avendo intenzione di cambiare discorso ribatte: "Ma i tre ragazzi sono passati". La risposta però è sempre la stessa, un muro: "Ma che te frega, ma io alla tua età andavo a sco***". Il giovane ricorda al lavoratore quali dovrebbero essere i suoi compiti: "Ma lei che sta nella cabina della metro dovrebbe fermarli". L'idea di lavoro però che pare avere il dipendente sembra ben diversa: "Ma lo sai perché sto nella cabina io? Per prendermi le sigarette e per fare una pausa".

Il ragazzo torna ad incalzare sull'accaduto: "Ci sono tre ragazzi che sono passati senza biglietto e lei non li ha fermati!". Ma l'uomo non ne vuole proprio sapere: "Ma che te ne frega, ci sono politici che rubano i soldi e tu vai a pensare a tre cogl*** che passano dentro alla metro". "Ma i soldi li rubano a noi perché noi paghiamo l'abbonamento" continua. "Ma chi paga? – controbatte ancora – Non paga nessuno in Italia!". "Io lo pago, conosco tante persone che lo pagano" non si lascia convincere il giovane. "Allora fai una cosa – conclude – da domani smetti di pagare il titolo di viaggio, fai come loro, scavalca o passa il tornello dietro alla gente che ha il biglietto". "Devo fare così?" chiede esausto il ragazzo. "Sì perché l'Italia è questa".