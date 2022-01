In posa davanti alla scritta Dux: la foto imbarazzante viene sostituita in fretta I vigili urbani cambiano la loro immagine di copertina su Facebook, ma ne scelgono una che ritrae la scritta “Dux” dell’obelisco del Foro Italico. La foto viene sostituita (ma non cancellata) soltanto dopo le reazioni dei cittadini.

A cura di Beatrice Tominic

Nel pomeriggio di martedì 11 gennaio la pagina Facebook della Polizia di Roma Capitale ha deciso di cambiare la foto di copertina, cioè quella che sovrasta l'intera pagina o profilo dell'utente, sostituendo quella natalizia, scattata davanti all'Altare della Patria e allo storico albero di piazza Venezia: la scelta, però, ricade su una fotografia davanti all'obelisco dedicato al Duce. Per presentare la Polizia di Roma Capitale agli utenti del famoso social network, infatti, viene scelta una fotografia che ritrae cinque vigili, sia uomini che donne, in posa davanti a due automobili di servizio. Quasi al centro dello scatto, però, troneggia la scritta "Dux" dell'obelisco dedicato a Benito Mussolini, già al centro delle discussioni quando, anni fa, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini aveva proposto di eliminarla. Dopo aver ricevuto diverse reazioni contrarie da parte dei cittadini, accorti della svista, un paio di ore dopo la fotografia viene nuovamente cambiata.

Le reazione degli utenti su Facebook

A pochi minuti dalla pubblicazione, sono già molti gli utenti di Facebook che si sono accorti della svista che viene fatta notare nei commenti. Alcuni scrivono armandosi di ironia: "Complimenti per la location. Quando c'era lui le pattuglie arrivavano in orario!". "Complimenti per la scelta della location. Uno degli angoli più suggestivi di Roma. Difficile trovare di meglio per l'immagine di copertina…", aggiunge un altro, con sarcasmo. In un altro commento una donna, più seriamente, si chiede se si tratti di una scelta voluta e, infine, arriva l'amarezza di un altro utente: "Se posso permettermi. Avete scelto uno dei pochi monumenti romani inneggiante al Duce. E l'avete messo in copertina."

Dopo aver ricevuto questi commenti la foto dell'obelisco del Foro Italico viene immediatamente sostituita, ma non eliminata: è ancora presente sfogliando le foto della pagina "Polizia Roma Capitale". Adesso nel profilo, però, si vede lo scatto in cui sono raffigurati due agenti, un uomo e una donna, davanti all'automobile della Polizia di Roma Capitale con San Pietro alle spalle. Eppure, c'è chi resta deluso anche stavolta: "Colosseo, Campidoglio, Piazza Navona, Trinità dei Monti, la Bocca della Verità ma anche un nasone sarebbe andato bene, e cosa andate a mettere come immagine di copertina per rappresentare il vostro lavoro su Roma? Lo Stato del Vaticano! No vabbè, manco fossero le guardie svizzere."