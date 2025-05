In macchina nascondono 15 chili di cocaina: madre e figlio arrestati

video suggerito

A cura di Redazione Roma

Lei 71 anni, lui 34 anni: madre e figlio che viaggiavano insieme su una macchina decisamente "stupefacente", quando sono stati fermati per un controllo da parte dei carabinieri. I due, residenti a Nettuno, sono stati fermati dai militari della Compagnia di Anzio, nell'ambito di un'azione di controllo del territorio, volta in particolare modo a reprimere lo spaccio di stupefacenti.

L'auto sulla quale viaggiavano è stata fermata per un controllo stradale, e subito avrebbero dato a vedere di essere molto nervosi, adducendo scuse per proseguire. Ed è stato proprio questo tipo di comportamento a spingere i carabinieri a non limitarsi a controllare i documenti del veicolo (il classico "patente e libretto) e quelli d'identità dei passeggeri, per procedere con una perquisizione più approfondita.

E nel portabagagli i militari hanno trovato 15 chili di cocaina divii in panetti. La droga era maldestramente celata all'interno di due contenitori di plastica in panetti termosaldati. Per allontanare i controlli dei cani antidroga i panetti di cocaina era intrisi di caffè e peperoncino. Dopo il fermo di madre e figlio, è scattata la perquisizione domiciliare. L'uomo e l'anziana donna sono stati arrestati, per lui si è aperto il carcere di Velletri, per lei la sezione femminile di Rebibbia.

Proseguono intanto le indagini per stabilire l'origine dell'approvvigionamento della cocaina (non certo un quantitativo trascurabile) e per capire a quale circuiti di spaccio fosse destinata.