video suggerito

In crisi d’astinenza aggredisce un infermiere all’ospedale Gemelli: arrestato 67enne L’aggressore è stato arrestato dai carabinieri della stazione Trionfale con l’accusa di lesioni a professionista sanitario, minacce e interruzione di pubblico servizio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesima aggressione al personale sanitario. Un infermiere è stato aggredito da un uomo di sessantasette anni in forte stato di agitazione al policlinico Agostino Gemelli di Roma. L'episodio è avvenuto il 25 settembre. L'aggressore, un 67enne sembra in stato di astinenza da droghe, è stato poi arrestato dai carabinieri della stazione Trionfale. È accusato di lesioni a professionista sanitario, minacce e interruzione di pubblico servizio.

L'aggressione è avvenuta il 25 settembre al Policlinico Gemelli. Il 67enne era entrato al pronto soccorso del nosocomio romano per un malessere, sembra da astinenza di stupefacenti. Mentre attendeva il suo turno di essere visitato ha però dato in escandescenze, cominciando prima a inveire contro il personale sanitario, e aggredendo poi l'infermiere, che è stato preso a calci e pugni. L'uomo è stato bloccato con non poca difficoltà dal personale di vigilanza dell'ospedale, che ha fatto fatica a contenerlo per chiamare il 112. Quando i carabinieri sono arrivati, lo hanno quindi fermato e arrestato.

L'infermiere aggredito, nonostante la violenza con cui il 67enne gli si è scagliato contro, non ha riportato gravi ferite. Medicato sul posto dai colleghi, se la caverà con qualche giorno di prognosi. Forte lo spavento e lo shock per l'aggressione, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze.

Leggi anche I migliori ospedali di Roma secondo la classifica Newsweek: tra questi Gemelli e San Camilllo

Solo tre giorni fa il presidente della Regione Lazio aveva dichiarato che "la violenza contro gli operatori sanitari è insensata e inaccettabile". "Nel Lazio non c'è spazio per chi insulta o aggredisce medici e infermieri che, con grande spirito di sacrificio, spendono la propria vita al servizio degli altri. Nel 2023 sono stati 1219 le lavoratrici e i lavoratori laziali che hanno denunciato un'aggressione: il 65% di essi è donna e il 57% risulta essere personale infermieristico".