In centinaia alla manifestazione pro Palestina a Roma: fumogeni rossi e cori contro Netanyahu

A cura di Alessia Rabbai

Centinaia di persone si sono scese in strada per partecipare alla manifestazione pro Palestina. Il corteo ‘Palestina Libera! Con la resistenza fino alla Vittoria' si è svolto nella serata di venerdì 13 ottobre al centro di Roma. Tante le persone che si sono riunite alle ore 18 a Piazza Vittorio sventolando le bandiere palestinesi, c'erano anche bambini e famiglie. Il sit-in è stato programmato per oggi. L'ex capo dell'ufficio politico di Hamas Khaled Meshal infatti negli scorsi giorni aveva fatto un appello al mondo arabo di organizzare un venerdì di manifestazioni e proteste come segno di solidarietà con i palestinesi. In occasione della manifestazione l'attenzione degli apparati di sicurezza è ai massimi livelli in città.

Per le strade sono stati aperti fumogeni rossi e si sentono cori: "Basta massacrare Gaza" e messaggi rivolti al primo ministro d'Israele Benjamin Netanyahu: "Stop al genocidio, Palestina Libera". La situazione è momento sotto controllo, per le strade sono presenti le forze dell'ordine e non si segnalano particolari disordini. Poco prima del sit-in invece ci sono state tensioni tra un gruppo di studenti e la Polizia, che li ha presi a manganellate. Ragazzi e ragazze erano partiti da Piazzale Aldo Moro, davanti all'Università La Sapienza per manifestare contro il raduno delle destre giovanili.