In Campidoglio la camera ardente dell’attrice Piera degli Esposti, sulla bara tanti fiori bianchi

A cura di Enrico Tata

Nella sala della Protomoteca in Campidoglio è stata allestita la camera ardente dell'attrice Piera Degli Esposti, scomparsa tre giorni fa all'età di 83 anni. A renderle omaggio tanti amici e colleghi, tra cui Paola Cortellesi, Fabrizio Gifuni, Pino Strabioli, Leopoldo Mastelloni. Per l'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, "Piera sarà sempre con noi. La meraviglia dei tuoi talenti non si interrompe, ma accompagnerà le prossime generazioni grazie alla riproduzione delle tue interpretazioni e creazioni. Per questo oggi la tua morte ci fa piangere, ma la grandezza e l'originalità della tua vita creativa ispirerà per sempre".

Paola Cortellesi ha detto che "Piera ci ha fatto emozionare e ci ha fatto divertire. Penso vada ricordata con grande allegria, perché è quello che ci ha dato. Era una donna molto gioiosa". Pino Strabioli, che ha diretto l'attrice nel suo ultimo spettacolo teatrale, Wikipiera, ha ricordato una definizione "che a Piera piaceva molto: non è un'attrice, è un fatto. Ogni volta che entrava in scena o anche la incontravi per strada succedeva qualcosa di stupefacente. Lei stessa ha mantenuto questo stupore bambino fino alla fine". E ancora il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, ha definito la sua carriera "un percorso eclettico, tra teatro, cinema e televisione, attraversato con genialità, ironia e spirito libero, e caratterizzato sempre da una grande apertura per le nuove sfide, la curiosità e la disponibilità verso la sperimentazione di linguaggi, registri e generi diversi". Eduardo, ha ricordato ancora Franceschini, "la definì ‘o verbo nuovo', dopo aver assistito ad una sua interpretazione di ‘Molly cara', la riduzione teatrale di uno dei più celebri brani del ‘Ulisse' di Joyce. Fu uno dei primi successi di una lunghissima e vulcanica carriera, impossibile da sintetizzare". L'attrice ha recitato per l'ultima volta nel film, ancora inedito, ‘Corro da te', con Piefrancesco Favino e Miriam Leone.