Imagine Dragons in concerto a Roma: le modifiche alla viabilità sabato 5 agosto Per la giornata di oggi, 5 agosto, previste modifiche alla viabilità con divieti di sosta, strade chiuse, fermate della metro sospese e deviazioni di bus in vista dell’attesissimo concerto degli Imagine Dragons al Circo Massimo.

A cura di Teresa Fallavollita

Il momento tanto atteso dai fan di tutta la penisola è finalmente arrivato: mancano ormai poche ore al concerto degli Imagine Dragons che questa sera saliranno sul palco del Circo Massimo per la prima e unica tappa italiana del tour.

Con oltre 30 dischi di platino, 74 milioni di stream e la vittoria di un Grammy Award per la Best Rock Performance, gli Imagine Dragons sono pronti a trascinare gli spettatori in un lungo viaggio tra vecchi successi e nuove hit, a partire dai brani contenuti negli ultimi due album, Mercury Act I & II. L’apertura dei cancelli è prevista per le 14.15, l’appuntamento con la band per le ore 21.

All’evento sono attesi circa 70mila spettatori: vista l’eccezionale affluenza sono state disposte modifiche alla viabilità nelle zone limitrofe al Circo Massimo, che riguarderanno anche tragitti e orari di metro e bus.

Metro e bus deviati per il concerto al Circo Massimo

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, per evitare eccessivi assembramenti dalle 21 di questa sera, 5 agosto, verrà chiusa la stazione della linea B della metropolitana di Circo Massimo: in alternativa sarà possibile continuare a usufruire del servizio con salita/discesa alle fermate di Piramide e Colosseo (si ricorda che di sabato tutte le linee della metropolitana sono attive fino alle 1.30 di notte).

Subirà modifiche anche il servizio degli autobus. Come segnalato sul sito Atac, previste deviazioni per 19 linee:

3NAV,

30,

44,

75,

81,

83,

85,

87,

118,

160,

170,

628,

715,

716,

781,

C3,

n716,

nMC,

nME.

Nella giornata di domenica 6 agosto, fino a quando resterà chiusa via dei Cerchi per agevolare le operazioni di smontaggio, saranno deviate le linee 85 e 87.

Imagine Dragons al Circo Massimo: divieti di sosta e strade chiuse

Le prime modifiche alla viabilità sono scattate sin dallo scorso giovedì, con la chiusura al traffico di via dei Cerchi.

Dalla serata di ieri fino alla fine del concerto, saranno chiuse:

via del Circo Massimo,

piazzale Ugo La Malfa,

via della Greca,

via dell'Ara Massima di Ercole,

via delle Terme Deciane,

il lungotevere Aventino (tra piazza dell'Emporio e via di Santa Maria in Cosmedin),

via di Santa Maria in Cosmedin (tra lungotevere Aventino e via della Greca).

Dalle 18 di sabato, in relazione al numero dei partecipanti, potrebbero essere chiuse anche:

via di San Gregorio;

viale Aventino;

piazza Bocca della Verità;

via Petroselli;

via del Teatro di Marcello.

Infine da questa mattina, sabato 5 agosto, scatteranno nuovi divieti di sosta: dalle ore 12, divieto di sosta in viale Aventino (carreggiata direzione piazza Albania) tra il civico 24 e via del Circo Massimo.