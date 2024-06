Ilaria Seghesio modella di “Ciao Darwin” vittima di maltrattamenti: il fidanzato a processo

video suggerito

Dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni il compagno di Ilaria Seghesio, modella che ha partecipato a "Ciao Darwin". L'avrebbe insultata e picchiata, impedendole di vedere i famigliari.

A cura di Alessia Rabbai

Ilaria Seghesio ha denunciato il fidanzato per maltrattamenti e lesioni. Ventiquattrenne metà russa e metà italiana con decine di migliaia di follower su Instagram, modella di Intimissimi, Calzedonia, Kleral Sistem, Amen Collection, ha partecipato alla trasmisisone televisiva "Ciao Darwin" su Canale Cinque. Il compagno Alessandro Russo, quarantaquattro anni, è finito a processo per averla insultata e picchiata. Dovrà rispondere delle accuse a proprio carico davanti al giudice. L'imputato, difeso dall'avvocato Massimo Titi, ha negato ogni accusa.

Russo nutriva una gelosia ossessiva

Come riporta il Corriere della Sera Seghesio e Russo si sono conosciuti nel 2019. Secondo quanto sostiene la Procura, con la pubblico ministero Alessia Natale, che ha ricostruito i fatti, Russo nutriva una gelosia ossessiva nei confronti della compagna, a tal punto di proibirle di vedere o sentire amici e famigliari. L'avrebbe insultata e picchiata per dieci volte, in un episodio è stato chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Seghesio lascia e denuncia il compagno

Una spirale di violenze quella all'interno della quale era finita Seghesio andata avanti fino a quando non ha deciso di porre fine alla loro relazione. Dopo averglielo detto lui l'ha picchiata ancora, sequestrandole le chiavi della macchina e del cancello di casa, per impedirle di scappare. Ha continuato ad insultarla e l'avrebbe minacciata, quando aveva deciso di denunciare, dicendole che "gliel'avrebbe fatta pagare". Russo è finito a processo e dovrà rispondere delle accuse a suo carico.