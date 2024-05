Il video della rapina in taxi da incubo a Roma: l’aggressore con coltello e maschera da clown Un uomo con il volto coperto da una maschera da clown e un coltello in mano ha terrorizzato il conducente dell’auto bianca su cui è salito improvvisamente in via Vacuna, una traversa di via Tiburtina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

La telecamera di sicurezza del taxi ha registrato la terribile rapina avvenuta la scorsa notte a Roma, intorno alle 3.30. Un uomo con il volto coperto da una maschera da clown e un coltello in mano ha terrorizzato il conducente dell'auto bianca su cui è salito improvvisamente in via Vacuna, una traversa di via Tiburtina a pochi passi dalla stazione ferroviaria.

Il tassista ha risposto alla chiamata di una cliente, ha accostato e l'ha fatta salire a bordo. Pochi istanti dopo è entrato anche un suo complice, un ragazzo che indossava una maschera da clown e aveva un coltello stretto in pugno. I due hanno minacciato e derubato il tassista. Cinquanta euro, l'esiguo bottino della coppia di rapinatori. È successo nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024.

Grazie al racconto della vittima e alle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza, in poche ore i due autori della rapina sono stati rintracciati dagli agenti della questura di Roma tra Tor Cervara e San Basilio. Dovranno rispondere dell'accusa di rapina aggravata in concorso e non è escluso che i due possano essere anche gli autori di un'altra rapina compiuta con le stesse modalità la notte precedente in via Licopoli, zona Città Giardino a Montesacro.

Si tratta di due giovani italiani. Quando sono stati fermati dalle forze dell'ordine, il ragazzo aveva ancora con sé il lungo coltello utilizzato per la rapina.

Il tassista romano è in buone condizioni di salute e, come detto, i rapinatori sono riusciti a rubargli soltanto 50 euro. Ma quei minuti di terrore certamente faticherà a dimenticarli, almeno per un po'. Un vero e proprio incubo per lui.