video suggerito

Rapina in taxi a Roma, con maschera da clown e armati di coltello minacciano e derubano il tassista Un tassista è stato rapinato da una coppia in via Vacuna, in zona Pietralata-Tiburtino. Non si esclude che i due possano essere gli autori di una rapina a Montesacro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Ha chiamato il servizio di taxi e si è finta una cliente. Ma quando l'auto bianca è arrivata, non era sola: con lei, a fare irruzione in macchina, anche un ragazzo che indossava una maschera da clown. E, insieme, armati di coltello, hanno minacciato e derubato il tassista. È successo ieri notte, fra lunedì 20 e martedì 21 maggio 2024, verso le 3.30, in via Vacuna, fra i quartieri di Tiburtino e Pietralata, non troppo distante dalla stazione di Roma Tiburtina.

Il blitz è avvenuto all'improvviso. Il taxi si è fermato in prossimità della ragazza che aveva effettuato la chiamata, fingendosi una cliente. Pochi istanti dopo l'arrivo dell'auto, un uomo che era nascosto dietro alle macchine in sosta ha aperto poi la portiera ed è entrato. Indossava una maschera da clown.

Le minacce e il furto con la maschera da clown

Non appena entrato in macchina, il giovane ha minacciato armato di coltello l'autista con il volto coperto da una maschera da clown. Ben presto è apparso chiaro che i due, il ragazzo mascherato e la ragazza che aveva chiamato il taxi, erano d'accordo per la rapina. Insieme hanno minacciato l'autista e si sono fatti consegnare il denaro, per un totale di circa 50 euro. Poi sono scappati via, provando a non lasciare traccia.

Leggi anche Sciopero dei taxi a Roma il 21 maggio 2024: orari ed elenco delle linee bus deviate

L'arrivo delle forze dell'ordine

Non appena usciti dall'automobile, il tassista ha chiamato il 112, segnalando l'accaduto e fornendo una descrizione della coppia. In poche ore i due sono stati rintracciati dagli agenti nell'area tra Tor Cervara e San Basilio e riconosciuti come gli autori della rapina.

Sono stati arrestati e portati presso il commissariato di San Basilio per rapina aggravata in concorso. Non si esclude che i due possano essere gli autori di un'altra rapina compiuta con le stesse modalità la notte precedente in via Licopoli, in zona Città Giardino a Montesacro.