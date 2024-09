video suggerito

Il trucco della senape: così è stata rapinata una pensionata a Roma Il racconto della signora derubata: "Continuava a dirmi "aspetti che la pulisco, signora", tirando fuori un kleenex dopo l'altro, e intanto mi strofinava sul collo, sulla schiena. Pareva gentile, premuroso".

A cura di Enrico Tata

Il trucco della senape. Così una insegnante in pensione di 74 anni è stata rapinata in piazza Fermi, viale Marconi a Roma. Il ladro le ha fatto credere che qualcuno si era divertito a lanciare della senape dalla finestra e si è proposto di aiutarla a pulire i suoi indumenti macchiati. Invece l'ha distratta e le ha rubato la collana d'oro.

La pensionata: "Così sono stata derubata"

Al Corriere della Sera l'anziana ha raccontato la truffa subita. "Mi sono fermata guardando il cellulare per orientarmi, vicino alle bancarelle, ed è lì che devo essere stata individuata. All'improvviso mi è piombato alle spalle qualcuno, facendomi anche male. Ho gridato d'istinto "che c… fai!" ma un attimo dopo mi sono ricreduta, perché mi ha detto che mi voleva aiutare, e ci sono cascata".

"Mi sono fidata di lui e invece mi ha truffata"

La signora sente che qualcosa le cola dietro il collo e capisce che si tratta di senape. Anche il ragazzo mostra una macchia e si offre di aiutare la pensionata a pulire i suoi indumenti. "Continuava a dirmi "aspetti che la pulisco, signora", tirando fuori un kleenex dopo l'altro, e intanto mi strofinava sul collo, sulla schiena. Pareva gentile, premuroso. Io mi sono fidata e alla fine, quando mi ha detto "tutto a posto, la saluto", l'ho persino ringraziato…".

Al rientro a casa, l'insegnante in pensione si accorge che il giovane le ha rubato una collana d'oro dal valore di almeno mille euro. "Fate attenzione, quel tipaccio ha circa trent'anni, magro, capelli corti, moro, alto non più di un metro e 70, pelle olivastra come quella di uno straniero, ma italianissimo, parla bene, senza inflessione romanesca", la descrizione del truffatore.