in foto: A sinistra Ski, a destra Wok – Foto da Instagram

Il trapper Wok, uno dei nomi più noti della scena trap romana, è in coma farmacologico. La notizia, che ha cominciato a circolare sui social alcune ore fa, è stata confermata a Fanpage.it. Il ragazzo sarebbe in gravi condizioni, non è noto se sia in pericolo di vita o meno. Wok fa parte del duo trap Wok e Ski, recentemente hanno pubblicato ‘Ninna Nanna', singolo realizzato insieme a Ketama che su YouTube ha avuto oltre 30mila visualizzazioni. Classe 1999, hanno collaborato in passato anche con Gallagher, effettuando una prima apparizione in ‘Suwoo', e hanno poi prodotto nel 2020 brani come ‘Ronaldihno', ‘Poppin Poppin' e ‘Ma Fareshi' (quest'ultimo prodotto da Sick Luke), facendo conoscere il loro nome nella scena. "Adesso non sto qui a spiegarvi i cazzi di Wok – spiega Ski in una diretta Instagram – Poi se se la sentirà ne parlerà lui".

in foto: Il trapper Wok – Foto da Instagram

L'aggressione a Ski e Wok ad aprile 2020

I nomi di Ski e Wok sono noti alle cronache anche per un episodio avvenuto il 7 marzo 2020, ossia per la presunta aggressione subita insieme a Gallagher da parte di Alex Refice (in arte Sayanbull), Manuel Parrini, Llunga Omar Nguale e Tiziano Barilotti, gruppo di trapper ‘rivali' che ha fatto irruzione negli studi dove stavano registrando. Arrestati a novembre 2020 anche per un'aggressione ai danni di un cittadino extracomunitario (che i trapper hanno dichiarato essere stata concordata), i quattro sono accusati dei reati di sequestro di persona, violenza privata, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'irruzione, raccontata dalle vittime sui social, sarebbe avvenuta poco prima di mezzanotte nella sala di registrazione dove Ski, Wok e Gallagher stavano lavorando. Il pestaggio si sarebbe protratto per almeno un'ora, poi i quattro si sarebbero allontanati indisturbati dalla sala di registrazione. Mesi dopo, l'arresto da parte degli agenti della Digos. "Ancora con i pull up (aggressioni, N.d.R) per fare due followers con i video – avevano dichiarato in un video Ski e Wok dopo l'aggressione – Ci avete lasciato due graffi da parchetto. Il mondo della musica non vi appartiene, fate altro nella vita, stupidi bla bla". E ancora: "Ci avete rubato seicento euro di collana. Adesso siete contenti? Andatevela pure a squagliare, la mia faccia è pulita, il mio oro bianco è tutto al collo". Poi Wok aveva aggiunto: "Io non voglio neanche perdere tempo per questa storia, per persone che fanno queste cose non c'è neanche da perdere tempo".