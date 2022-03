Il sindaco di Roma Gualtieri positivo al coronavirus: “Sto bene, continuo a lavorare da casa” Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è risultato positivo a un tampone di controllo. “Sto bene, continuerò a lavorare da casa”, ha dichiarato.

A cura di Natascia Grbic

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è positivo al coronavirus. Lo ha annunciato oggi il primo cittadino, spiegando di essere risultato positivo al tampone. "Oggi ho fatto un tampone di controllo e purtroppo sono risultato positivo al covid. Sto bene e sono in autoisolamento. Continuerò a lavorare da casa per la nostra città, sperando di tornare al più presto in Campidoglio", le parole di Gualtieri.