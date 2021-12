Il rugbista arrivato a Roma – Fiumicino è positivo alla variante Omicron: arriva la conferma Il laboratorio di Microbiologia dell’Aou di Sassari ha comunicato oggi il risultati del sequenziamento sul tampone del rugbista rientrato in Italia dal Sudafrica.

A cura di Enrico Tata

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arriva la conferma: come si sospettava fin dall'atterraggio all'aeroporto di Roma Fiumicino, il rugbista italiano tornato dal Sud Africa è risultato positivo alla variante Omicron del virus Sars-CoV-2. A darne notizia è la Regione Sardegna (il rugbista, infatti, dopo il ritorno in Italia si è imbarcato su un volo per Cagliari): il laboratorio di Microbiologia dell'Aou di Sassari ha comunicato oggi il risultati del sequenziamento sul tampone del passeggero. "Dalle analisi effettuate dalla nostra struttura è emerso che si tratta, appunto, della variante B.1.1.529 denominata Omicron. La sequenza che abbiamo eseguito- continua- è stata caricata sulla piattaforma dell'Istituto superiore di Sanità per la sorveglianza genomica delle varianti di Sars-CoV2 (I-Co-Gen), che consente di emanare degli alert sulle sequenze di particolare interesse". Queste le parole del professor Salvatore Rubino, direttore del laboratorio.

Il rugbista è arrivato a Roma con un volo da Amsterdam

Il rugbista, un 28enne che milita nella squadra Amatori Alghero, è rientrato fra sabato e domenica dal Sudafrica e poi, una volta in Europa ha viaggiato su due voli: Amsterdam-Roma Fiumicino e Roma-Alghero. Il sequenziamento sui 130 passeggeri del volo Roma-Alghero si concluderanno proprio oggi, ma per il momento non sono emerse altre positività. Stando a quanto si apprende, il giovane rugbista sta bene, è stato vaccinato con doppia dose ed ha indossato la mascherina per tutta la durata del volo.

Il primo tampone era risultato negativo al Covid

Il team manager dell'Amatori Alghero ha dichiarato che il giocatore era andato in Sudafrica a giocare un torneo quadrangolare. Avrebbe dovuto giocare quattro partite, ma le squadre ne hanno disputato soltanto tre e poi hanno cancellato la quarta. Poco prima dello stop dei voli la squadra è tornata in Europa e poi in Italia. A Fiumicino il primo tampone è risultato negativo, ma il secondo tampone è risultato positivo. In corso anche le verifiche sui passeggeri del volo partito da Amsterdam e arrivato a Fiumicino.