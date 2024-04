video suggerito

Il ristoratore si lamenta su TikTok: “Improvvisamente per TripAdvisor Acilia non è più Roma” Il proprietario di un sushi bar si è lamentato su TikTok perché improvvisamente TripAdvisor considera Acilia come un comune a sé stante con una classifica separata da quella di Roma, pur essendo un quartiere all’interno del Municipio X. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Il proprietario del Lounge Sushi Bar, un piccolissimo ristorante giapponese di Acilia, Roma Sud, ha denunciato su Tik Tok che Tripadvisor lo starebbe penalizzando. Il motivo? Improvvisamente il quartiere di Acilia è stato considerato un comune in provincia di Roma dalla popolare piattaforma di recensioni. Separato, quindi, dalla città. Per questo motivo, quindi, il ristorante non è più incluso nella classifica dei ristoranti di tutta la Capitale, dove compariva sempre nelle primissime posizioni, grazie alle ottime recensioni.

"Ecco come Tripadvisor sta mettendo a rischio la mia attività. Vi spiego tutto: sono il proprietario del Lounge Sushi Bar, uno dei pochi ristoranti a Roma con in vero e autentico stile giapponese, dove puoi sederti davanti al sushi man mentre lui ti prepara i piatti. Fino a qualche mese fa il nostro locale era quasi sempre classificato tra i primi cinque ristoranti giapponesi su Roma, tant'è vero che ricevevamo visite da persone provenienti da tutta Roma, grazie soprattutto alle ottime recensioni. Il problema è che un bel giorno Tripadvisor in barba alla geografia ha deciso che Acilia non è Roma, quindi cercando i migliori ristoranti giapponesi su Roma, noi non compariamo nei risultati. Compariamo soltanto cercando Acilia. Altre frazioni, come Spinaceto o Vitinia, sono rimaste nella classifica di Roma", ha raccontato il proprietario del ristorante su Tik Tok.

In effetti, su Tripadvisor i ristoranti del quartiere di Acilia appaiono soltanto in una classifica separata da quella di tutta Roma. Acilia non è un comune, ma è una frazione di Roma Capitale, una borgata che si trova nel territorio del Municipio Roma X, quello di Ostia.