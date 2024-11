video suggerito

“Il posto giustifica i prezzi”: la risposta del bar Rosati di Roma in cui 2 tramezzini e 2 spremute costano 52 euro Storicità del locale, posizione, qualità dei prodotti e spese motiverebbero i prezzi del bar Rosati di Piazza del Popolo a Roma. Il direttore ha risposto a Fanpage.it, dopo la segnalazione di una cliente che ha pagato 2 tramezzini e 2 spremute 52,36 euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Lo scontrino del bar Rosati di Piazza del Popolo

Il bar Rosati di Roma contattato da Fanpage.it sul conto "salato" segnalato da una cliente ha spiegato che a giustificare i prezzi è il posto in cui il locale si trova, nella centralissima Piazza del Popolo, ma non solo. "Il nostro bar ha 102 anni di storia e ci troviamo proprio nel cuore della città – spiega il direttore, che da trentasei anni lavora nel bar Rosati – Il menù è esposto all'esterno, all'interno sopra alla cassa e anche su ogni tavolo, i clienti possono consultarlo, prima di entrare e decidere se mangiare o bere da noi.

I prezzi che facciamo sono uguali per tutti senza distinzioni, sia per clienti romani e italiani che per turisti internazionali". Prezzi che, continua il direttore, non sono motivati solo dalla posizione del locale: "C'è il costo dell'affitto, dello stipendio dei dipendenti e di tutte le altre spese che dobbiamo sostenere per portare avanti l'attività. Senza considerare il fatto poi che noi offriamo il massimo della qualità nei prodotti alla nostra clientela".

52 euro per 2 tramezzini e due spremute

A segnalare il conto salato a Fanpage.it è stata Paola, che ha fatto l'ordine insieme a suo figlio al Bar Rosati, una delle due caffetterie storiche di Piazza del Popolo, il 12 novembre 2024. Due tramezzini prosciutto e formaggio 10 euro l'uno, e due spremute, 12 euro l'una, più il servizio al tavolo, 8,36 euro. "Tornavamo da una visita per lui in ospedale…Così ho pensato: ‘Ci fermiamo da Rosati e mangiamo un tramezzino e una spremuta'. Mio figlio era entusiasta. Io conoscevo Rosati per esserci stata più di una volta con mio marito, sempre al tavolo.

Perciò ci sediamo nella sala interna e ordiniamo due tramezzini e due spremute. Senza tovaglietta né altro, ci vengono serviti i toast su un solo piattino e due tovagliolini di carta. Per la modica cifra di 52,37 euro. Se non è furto questo… Con 8 euro solo per il servizio…. Quale!?". Fanpage.it dopo aver dato voce alla segnalazione, ha pubblicato anche la risposta del direttore del bar il quale, ci tiene a sottolineare, che tutti i clienti possono leggere i prezzi prima di sedersi al tavolo.