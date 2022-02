Il nobile, la modella e le denunce: il pm dispone una perizia psichiatrica per il 51enne Continua la vicenda fra il nobile, Giacomo Bonanno di Linguaglossa e la modella bielorussa Tanya Yashenko che si erano riappacificati dopo essersi denunciati a vicenda: il giudice ha richiesto una perizia psichiatrica per l’uomo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Il giudice ha richiesto una perizia psichiatrica per Giacomo di Linguaglossa, il nobile di 51 anni compagno della modella bielorussa Tanya Yashenko. Secondo le ultime dichiarazioni dei due, la loro storia d'amore non sarebbe finita, ma anzi continuerebbe in tranquillità e serenità: restano, però, le denunce che hanno sporto l'uno contro l'altra nei mesi scorsi. Il nobile della casata siciliana, infatti, ne ha sporto una in cui si dichiarava parte lesa della circonvenzione a fini economici (secondo la sua versione la modella lo avrebbe raggirato per ricevere regali come bonifici, beni immobili e automobili), mentre, contemporaneamente, era anche indagato per atti persecutori nei confronti della compagna: per fare luce sulla vicenda, il pm Stefano Pizza ha deciso di disporre una perizia psichiatrica sull'uomo. A questo primo provvedimento segue la decisione di interrogare anche la psicologa che ha avuto in cura sia la modella, quando era vittima di stalking da parte del compagno, che lo stesso Giacomo Bonanno da Linguaglossa, dopo che, una volta incontrato, ne ha riscontrato fragilità emotive.

L'ultima dichiarazione di Giacomo Bonanno da Linguaglossa

La settimana scorsa il nobile Giacomo Bonanno da Linguaglossa è stato interrogato per più di un paio di ore, ma la deposizione rilasciata è coperta da segreto istruttorio. A quanto aveva dichiarato prima di entrare negli uffici di piazzale Clodio, però, la sua relazione con la donna sarebbe tornata ad essere serena e tranquilla. "Lei mi ha perdonato, io l’ho perdonata. Ora va tutto bene", ha detto mentre beveva un caffè. Eppure, come si legge oggi in un articolo de Il Corriere della Sera, secondo la psicologa che aveva in cura entrambi, queste continue variazioni di comportamento da parte del nobile, potrebbero nascondere un situazione di disagio interiore del 51enne che, forse, potrebbe essere ancora dipendente dalla compagna. In risposta a questa dichiarazione, Tanya Yashenko, tramite i suoi legali, ha diffidato la dottoressa a divulgare ulteriori informazioni sulla loro relazione.

La reazione di Tanya Yashenko

Le due denunce, sporte negli ultimi mesi una ai danni dell'altro e viceversa, hanno creato molta attenzione mediatica sulla relazione che unisce Giacomo Bonanno da Linguaglossa e Tanya Yashenko. Oltre alle tante affermazioni e spiegazioni del nobile della casata siciliana, ultimamente anche la modella bielorussa ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla vicenda con cui prende le distanze dal modo in cui viene descritta dai media. "Respingo con forza e sdegno il tenore di tali accuse infamanti – ha dichiarato in una nota – rivendicando la mia storia di donna indipendente ed autosufficiente, che ha realizzato i propri progetti di vita e di lavoro senza l'aiuto di nessuno".