Il nobile e la modella che si sono denunciati a vicenda: “Ora va tutto bene” Nella giornata di ieri, 3 febbraio, il nobile Giacomo Bonanno da Linguaglossa è stato ascoltato riguardo alla denuncia sporta contro la sua fidanza, la modella Tanya Yashenko che ormai sembra essere lontana: “Io l’ho perdonata, lei mi ha perdonato.”

A cura di Beatrice Tominic

Foto da Facebook.

Dopo aver sporto denuncia nei confronti della sua fidanzata, Tanya Yashenko, il nobile Giacomo Bonanno di Linguaglossa fa un passo indietro. Nella giornata di ieri, 3 febbraio, è stato interrogato per più di un paio d'ore sulla relazione con la donna, una modella di 36 anni bielorussa, dopo averla accusata di circonvenzione di incapace: la 36enne, infatti, oltre ad essere entrata in possesso di una Mercedes, avrebbe tolto grandi somme di denaro all'uomo, approfittandosi delle sue fragilità psicologiche. Come si legge nell'articolo pubblicato da Il Corriere della Sera, il contenuto, però, è coperto da segreto istruttorio.

Il nobile Bonanno di Linguaglossa è stato ricevuto a piazzale Clodio, a partire dalle 11: la sua deposizione si è conclusa alle 13.40. Prima di entrare ha preso un caffè ed ha dichiarato: "Lei mi ha perdonato, io l’ho perdonata. Ora va tutto bene." Poi è entrato negli uffici della polizia giudiziaria ed è stato ascoltato da solo, senza la presenza del suo legale, l'avvocato Fergola che ha detto di avere fiducia nella magistratura.

L'ultima dichiarazione di Tanya Yashenko

Le ultime dichiarazioni sulla vicenda sono arrivate qualche settimana fa da parte della fidanzata, Tanya Yashenko, che ben prima della denuncia a suo carico ne avevo sporto una contro il nobile per stalking. "Da tempo è in atto una violenta campagna mediatica contro la sottoscritta, alimentata ad arte, per farla apparire come una donna senza scrupoli e abituata ad una vita agiata e spensierata a carico di uomini facoltosi – ha comunicato con una nota – Respingo con forza e sdegno il tenore di tali accuse."

La modella ha sottolineato, inoltre, di aver realizzato i propri progetti di vita e lavoro già prima di conoscere il nobile Bonanno da Linguaglossa che, nel frattempo, aveva già smentito le accuse nei suoi confronti. Come ha fatto sapere tramite il suo avvocato, infine, la storia con il nobile prosegue serenamente, "seppure compatibilmente con il grande stato di ansia e prostrazione che ci crea questa assurda ed incomprensibile persecuzione mediatica".

La vicenda

Il nobile Giacomo Bonanno da Linguaglossa ha conosciuto la modella nel mese di ottobre 2019, quando si era da poco concluso il suo matrimonio. La sua ex moglie, inoltre, aveva deciso di trasferirsi in America insieme ai figli e il nobile che, proprio per questo, stava affrontando uno dei periodi più cupi della sua vita. Nella denuncia Bonanno da Linguaglossa aveva accusato la fidanzata di essersi approfittata proprio di questo suo malessere per ottenere viaggi, denaro e persino un'automobile.