Da oltre venti giorni dal sottosuolo del centro storico di Orte, a nord di Roma, provengono misteriosi boati. Il sindaco Angelo Giuliani ha dato mandato a un geologo di studiare questo strano fenomeno che sta inquietando i cittadini del paese al confine tra Lazio e Umbria. Il borgo incastonato tra le rocce si trova sopra un banco di tufo alto una ventina di metri, con delle caverne, dei pozzi, dei cunicoli che in passato sono stati anche abitati. L'intera zona è stata monitorata e fotografata grazie a un elicottero dei vigili del fuoco arrivato direttamente da Ciampino e probabilmente le rocce verranno ispezionate anche con un drone. L'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tuttavia, non ha segnalato particolari problemi in quell'area. Secondo quanto raccontano i cittadini, si tratterebbe rumori fortissimi paragonabili a quelli che farebbe un blocco di pietra che cade dall'alto. Boati che avrebbero fatto vibrare pareti e mobili delle case.

Il sindaco: "Bisogna capire in fretta l'origine di questi fenomeni"

Oggi, 5 marzo, il prefetto di Viterbo, Giovanni Bruno, ha scritto in una lettera inviata alla Protezione Civile, all'Ispra, all'Ingv, ai vigili del fuoco che gli eventi "gli eventi destano molto allarme tra i cittadini residenti, preoccupati per la stabilità delle abitazioni". Per questo il prefetto ha invitato tutte le istituzioni "a fornire il massimo contributo all’accertamento delle cause del fenomeno, allo scopo di prevenire i rischi per la pubblica e privata incolumità".

Secondo il sindaco Giuliani i boati potrebbero avere un'origine "idrotermale". "Bisogna capire in fretta l’origine di questi fenomeni che stanno mettendo in grande apprensione i cittadini di Orte”, ha spiegato Giuliani, chiedendo a sua volta "l’attivazione di ogni strumento idoneo ad appurare la natura di quanto accaduto, che fa seguito a episodi analoghi già avvertiti nel centro storico e ora dislocati in un diverso quartiere. La popolazione non deve farsi prendere dal panico. Stiamo facendo tutto il possibile per venire a capo al più presto di questa situazione e sono sicuro che l’intervento delle autorità sarà risolutivo".