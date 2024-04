video suggerito

Il ministro degli Esteri di Israele posta una foto con i missili dell’Iran che colpiscono il Colosseo Israel Katz, ministro degli Esteri su Israele sui social: “Bisogna fermare l’Iran ora, prima che sia troppo tardi”. E una foto con missili che stanno per colpire il Colosseo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Israel Katz è il ministro degli Esteri del governo di Benjamin Netanyahu, esponente di spicco dello stesso partito del premier israeliano, il Likud. Ieri Katz ha postato sulle sue pagine social un foto montaggio che mostra dei missili raggiungere il Colosseo con la scritta: "Stop Iran now, before it's too late", ovvero "L'iran va fermato ora, prima che sia troppo tardi".

"Il recente attacco dell'Iran a Israele è solo un'anteprima di ciò che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato. Il mondo deve designare l’IRGC (Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ndr) come organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi", scrive Katz taggando il segretario di Stato degli Usa Antony Blinken, il ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné, e gli omologhi tedesco e italiano, Annalena Baerbock e Antonio Tajani.

Intanto nella capitale, in vista anche del prossimo Giubileo, l'allerta anti terrorismo è salita ai massimi livelli. "Riceviamo minacce anche in Italia. E abbiamo indizi sul coinvolgimento dell'Iran. Condividiamo le informazioni in nostro possesso con le polizie locali", ha dichiarato l'ambasciatore israeliano nella capitale Alon Bar, intervistato solo alcuni giorni fa da SkyTg24. Sorvegliati speciali nella capitale i luoghi di culto: la sinagoga e la zona del Ghetto, San Pietro e le principali basiliche, la Grande Moschea. Ma anche i monumenti simboli dalla città, oltre a sedi e rappresentanze diplomatiche e ai palazzi del governo e delle istituzioni democratiche.