Il miglior panettone tradizionale d’Italia è di Aprilia: la sfida fra le pasticcerie e tutti i premi Nuovo appuntamento anche per questo dicembre con “Panettone Maximo”, la rassegna con cui una giuria esperta elegge il dolce natalizio più buono d’Italia. A competere, pasticcerie di tutto lo stivale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Uno dei dolci premiati da Panettone Maximo.

Premiati i panettoni più buoni d'Italia nella sfida di Panettone Maximo: svettano le produzioni delle pasticcerie romane e laziali, in cima a tutte le classifiche. Il panettone tradizionale più buono d'Italia, ad esempio, è di Solodamanduca ad Aprilia, ma in questa classifica quattro su cinque sono laziali.

Eccellenze romane anche per il miglior panettone al cioccolato. A vincere, stavolta, è la Pasticceria Vizio a Roma e nuovamente la Pasticceria Patrizi di Fiumicino.

Tutti i panettoni premiati da Panettone Maximo

Diverse le categorie premiate dalla una supergiuria composta da nomi eccellenti della pasticceria. L'evento di premiazione, che ha raggiunto la VI edizione, si è tenuto nella giornata di ieri, domenica primo dicembre 2024, al Salone delle Fontane all’EUR con il patrocinio della Presidenza della Regione Lazio e dell’Assessorato ai Grandi Eventi del Comune di Roma e il contributo di ARSIAL(Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio).

Ecco tutti i panettoni premiati, dal primo posto a seguire:

Miglior Panettone Tradizionale

Solodamanduca (Aprilia-LT); Pasticceria Zest (Ardea-RM); Pasticceria Macrì (Roma); Pasticceria Patrizi (Fiumicino-RM); Konig Café (Campobasso-CB).

Miglior Panettone al Cioccolato:

Pasticceria Vizio (Roma); Pasticceria Patrizi (Fiumicino-RM); Visioni (Macerata Campania-CE); Pasticceria Chocolate (Mesagne-BR); Maison Lafé (Roma).

Miglior Panettone Gourmet:

Gianfranco Pascucci – Pascucci al Porticciolo (Fiumicino-RM); Giuseppe Di Iorio – Aroma Restaurant (Roma); Fabio Dodero – ristorante Metis (Roma).

Premio della Stampa Estera assegnato da una commissione di quattro giornalisti del “Gruppo del Gusto” presieduta da Alfredo Tesio.

Pasticceria D’Antoni (Roma); Solodamanduca di Aprilia (LT); Pasticceria Macrì (Roma); Roberto Pastry&Bakery (Chiavenna-SO); Zest (Ardea-RM).

Miglior Packaging assegnato da una commissione di cinque food designer e architetti presieduta da Francesco Subioli e composta inoltre da Sonia Massari, Nerina Di Nunzio, Matteo Giannini e Nilushana Wijegunaratne.

Le Levain (Roma); Pasticceria D’Antoni (Roma); Vizio (Roma); Dolcemascolo (Frosinone); Renato Bosco (San Martino Buon Albergo-VR).

Miglior Comunicazione Digitale assegnato da una commissione tecnica presieduta dalla digital strategist Claudiana Di Cesare.

Le Levain (Roma); Covella Pasticceri (Gioia del Colle-BA); Dolcemascolo (Frosinone); Fortini Lab (Albano-RM); Cocciopesto (Calenzano-FI).

Premio del pubblico che ha votato attraverso dei coupon.

Spiga d’Oro Bakery di (Roma-Acilia); Le Levain (Roma); Zest Pasticceria (Ardea-RM); Caffè Masulli 1927 (Somma Vesuviana-NA); Bonfì (Santa Severa-RM).

La premiazione de il Panettone Maximo a Roma

"Nata come una vetrina per le eccellenze, prima laziali e poi nazionali, continua a crescere di valore ogni anno. Nel 2024 siamo arrivati alla partecipazione al contest di 45 pasticcerie – dichiarano gli organizzatori Fabio Carnevali e Stefano Albano – Oltre alla premiazione, diventa uno spazio espositivo per conoscere le novità della stagione delle feste, scoprire nuove varianti, dalle classiche a quelle più inconsuete. In questa edizione, inoltre, si sopno distinti anche nomi stellati, già noti nella tradizione gastronomica italiana".