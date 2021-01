in foto: Coronavirus Lazio

Il Lazio a partire da oggi, lunedì 4 gennaio 2021 torna zona arancione come il resto d'Italia. Un cambio che riguarderà le regioni per solo un giorno, come previsto nel Decreto Legge del Governo per il periodo delle festività natalizie, e tornerà infatti ad essere di nuovo rossa, martedì 5 e mercoledì 6 gennaio, per la festa dell'Epifania. A partire dal 7 gennaio invece ogni regione si riapproprierà del proprio colore che aveva prima che scattasse la stretta di Natale, nel caso specifico, il Lazio tornerà ad essere zona gialla. Resta sempre il coprifuoco, previsto dalle ore 22 alle 5 del giorno seguente. Vediamo nuovamente nel dettaglio cosa cambia a partire da oggi per gli spostamenti e per le aperture delle attività commerciali.

Come cambiano gli spostamenti in zona arancione

Per quanto riguarda gli spostamenti, oggi, lunedì 4 gennaio, giorno di zona arancione, ci si potrà spostare tra Comuni, mentre resta il divieto di uscire dalla propria regione di appartenenza, se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. Si può fare visita una volta al giorno rispettando il coprifuoco a famigliari, parenti, congiunti o amici, anche al di fuori del proprio paese o città, per un massimo di due persone non conviventi (esclusi minori di quattordici anni, disabili o persone non autonome). Per chi abita in Comuni fino a cinquemila abitanti potrà spostarsi liberamente, fino a un raggio di 30 chilometri dal confine del proprio Comune, ma non nei capoluoghi di provincia.

Cosa apre e cosa no in zona arancione

In zona arancione aprono i negozi e continuano ad essere aperti supermercati e attività commerciali che vendono beni di prima necessità. A restare chiusi invece sono ancora ristoranti e bar, ai quali non è consentito ospitare clienti all'interno dei locali né il servizio al bancone, ma potranno continuare a lavorare con l'asporto (concesso fino alle ore 22) ed il servizio di consegne a domicilio (senza limiti orari).