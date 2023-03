Il giornalista Enrico Varriale indagato per stalking fa causa alla Rai: “Voglio un nuovo programma” Dopo 6 mesi di sospensione a seguito delle accuse di stalking ricevute dall’ex compagna e da una seconda donna, Enrico Varriale si è rivolto al giudice del lavoro per tornare in tv.

A cura di Beatrice Tominic

Era stato sospeso 6 mesi fa dalla Rai a seguito di un'indagine per stalking nei confronti della compagna: da quel momento Enrico Varriale non è più comparso sul piccolo schermo dopo aver stipulato un accordo con viale Mazzini. Ma il patto, come riporta la Repubblica, è saltato e il giornalista si è rivolto al giudice del lavoro: la sua richiesta è quella di un programma da condurre in diretta, con collegamenti esterni e, fra gli ospiti, tifosi e direttori della serie A.

Il processo a Enrico Varriale

A seguito dell'accusa di stalking, nei confronti del giornalista sportivo sono state disposte le misure di divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l'obbligo di non comunicare con la donna neppure per interposta persona. Nel caso in cui i due si dovessero incontrare per caso, inoltre, secondo le disposizioni emesse, si deve allontanare immediatamente, riponendosi a 300 metri di distanza. La posizione del giornalista è ancora da chiarire: la sentenza di primo caso per l'accusa di stalking è attesa per il prossimo mese di ottobre.

Le accuse di stalking

"Mi ha stretto le mani al collo attorno al collo", ha dichiarato l'ex compagna di Varriale nel settembre del 2021: da qui sono partite le indagini per stalking e lesioni nei confronti del giornalista. "Chi mi conosce sa che non sono così", si è sempre difeso il giornalista, negando ogni accusa.

"La sera del 5 agosto del 2021, dopo le vacanze, eravamo tornati nella sua casa a Roma. Abbiamo discusso e me ne sono andato – ha ricordato più volte, ripercorrendo quanto accaduto – Ci siamo colpiti tutti e due, ma non l'ho picchiata e non le ho mai messo le mani al collo: quando sono andato via avevo l'occhio pesto, quello messo peggio ero io, ma non mi sono fatto refertare. Mi sono difeso, l'ho allontanata".

Oltre all'ex compagna, però, Varriale è stato denunciato anche da una seconda donna che lo accusa di averla picchiata: refertata in ospedale, ha ricevuto una prognosi di quattro giorni e ha riportato un trauma cranico non commotivo.