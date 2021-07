"Non lavoro da un anno per via del covid, non ho soldi per pagare un affitto. Ho chiesto al proprietario di casa di venirmi incontro e trovare un accordo, ma non c'è stato verso. Domani per la terza volta verrà l'ufficiale giudiziario per sfrattarmi e non so dove andare". Carlos è un fotografo argentino di 67 anni che da anni vive a San Lorenzo. È una di quelle persone che con la pandemia da coronavirus non è più riuscita a lavorare, sicuramente non abbastanza da riuscire a pagare l'affitto della sua abitazione. Il suo contratto è scaduto a maggio dell'anno scorso. "Da allora ho avuto molte difficoltà – spiega – Mia madre, che era invalida, è morta, e mi hanno interrotto la pensione di accompagno che percepivo per aiutarla. Poi ho perso anche il lavoro, e sono rimasto indietro con le rate dell'affitto".

Gli sfratti sono sospesi fino al 30 settembre 2021 per quelli dichiarati esecutivi tra il 28 febbraio ed il 30 settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per quelli emessi dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021. Ma la situazione di Carlos è un po' diversa: la sua, infatti, è una fine locazione. E già a maggio dell'anno scorso, in piena pandemia, avrebbe dovuto lasciare la casa. "Ho provato a cercare una camera in affitto. L'avevo anche trovata, ma poi la ragazza che doveva lasciarmela ha avuto delle difficoltà ed è rimasta lì. Avevo detto al proprietario di darmi ancora del tempo per cercare, ma lì è diventato una furia. Mi ha staccato gas e luce, da un anno vivo senza. Si è attaccato ripetutamente al citofono, tanto che per tre volte mi sono dovuto rivolgere alle forze dell'ordine".

Carlos è assistito da due avvocati con cui però, sostiene, non riesce a comunicare. "Ho il gratuito patrocinio, ma quando li chiamo non mi rispondono nemmeno". Per domani mattina i residenti del quartiere hanno organizzato un picchetto antisfratto in via dei Sabelli per evitare che l'uomo venga buttato fuori di casa. A quel punto, infatti, non saprebbe dove andare, rischiando di finire in mezzo alla strada. "Sto provando a cercare altro, ma senza lavoro nessuno mi affitta nulla. E non so come fare".