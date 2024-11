video suggerito

Il ‘chirurgo del Papa’ rischia il processo: “Diceva di essere in sala operatoria, ma era a convegni” Sergio Alfieri, il chirurgo che per due volte ha operato Papa Francesco, rischia il rinvio a giudizio per falso in atto pubblico. Secondo la procura avrebbe dichiarato di essere in sala operatoria quando in realtà era in viaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

La procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per Sergio Alfieri, medico dell'ospedale Gemelli di Roma noto anche come ‘il chirurgo del Papa‘, per aver operato due volte il Pontefice. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri Alfieri, con la complicità di sei colleghi, faceva risultare il suo nome in una serie di interventi pagati dal Servizio sanitario nazionale quando in realtà era in giro a fare altro. Sarebbero almeno ventinove le infrazioni accertate dai militari durante le indagini, e che hanno fatto scattare la richiesta di processo con l'accusa di falso in atto pubblico.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, le indagini sono partite dopo la denuncia di una donna, operata al Gemelli e convinta di non essere stata operata dal chirurgo, nonostante il suo nome risultasse nell'intervento. Da qui sono emersi una serie di interventi che, nonostante riportassero il suo nome, non avrebbero visto la partecipazione di Alfieri. Il 25 agosto 2022 risultava essere in sala operatoria, ma il cellulare lo collocava a Castiglione della Pescaia. Il 10 ottobre 2022, invece, mentre risultava primo operatore in un'intervento era a un convegno alla Balduina. Per tutti questi interventi, Sergio Alfieri avrebbe percepito compensi di vari migliaia di euro, tutti pagati dal Servizio sanitario nazionale.

Insieme ad Alfieri rischiano di andare a processo per falso in atto pubblico altri sei medici, che lo avrebbero coperto durante le sue assenze, firmando per lui. Sarà adesso il giudice per le indagini preliminari a decidere se disporre o meno il giudizio nei confronti dei medici.