Il chirurgo del Papa indagato per falso: risultava in sala operatoria, ma in realtà era al mare

A cura di Enrico Tata

La procura ha chiuso le indagini su Sergio Alfieri, il medico del Policlinico Gemelli di Roma che per due volte ha operato papa Francesco. Stando a quanto riporta La Repubblica, sarebbero stati accertati 29 casi in cui il chirurgo avrebbe dichiarato di essere in sala operatoria, ma invece si trovava altrove. In altre parole, secondo i registri dell'ospedale romano si trovava nella Capitale, ma in realtà era a Verona, Siena o Milano, oppure stava viaggiando in treno o era addirittura al mare.

Le accuse al chirurgo del policlinico Gemelli di Roma

Per questo motivo, come rivelò il quotidiano La Stampa lo scorso dicembre, il medico è accusato di falso. Professore ordinario, direttore del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali del Policlinico Gemelli di Roma e direttore dell'unità di Chirurgia Digestiva, Alfieri avrebbe firmato più volte i registri dichiarando di essere in sala operatoria ad eseguire interventi, ma in realtà era altrove. I carabinieri del Nas hanno sequestrato decine di cartelle cliniche e altro materiale ospedaliero a partire dal 2022, ma decisivo per le indagini sarebbe stato lo smartphone di Alfieri, che ha certificato gli spostamenti del chirurgo. Le indagini dei militari del Nas sono scattate a causa di un esposto presentato da alcuni pazienti nel febbraio del 2023.

Sergio Alfieri ha operato ben due volte papa Francesco

Il professore Sergio Alfieri è stato il chirurgo che ha operato papa Francesco il 7 giugno del 2023. Ed è stato proprio lui a rispondere alle domande poste dai giornalisti nei bollettini stampa organizzati per monitorare le condizioni del Pontefice. Alfieri aveva spiegato di aver operato il Papa per un ‘laparocele ‘incarcerato', che si era formato "in corrispondenza di cicatrici dei pregressi interventi chirurgici degli anni passati".