video suggerito

Il cane Cisco azzanna per la seconda volta una turista a Roma, la polizia dispone il sequestro Il cane Cisco aggredisce una turista tedesca di 50 anni nel centro di Roma. Si tratta del secondo episodio in pochi mesi: a giorni sarà notificato il suo sequestro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un cane ha azzannato una turista tedesca mentre camminava in via del Teatro Marcello nel centro storico di Roma. La 50enne, che ha subito solo qualche graffio, è stata soccorsa dagli agenti del primo gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale e accompagnata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Non ha voluto sporgere denuncia, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica.

Ora sarà disposto il sequestro del meticcio e nei prossimi giorni sarà notificato al proprietario, un clochard di 30 anni, che dimora per le vie del centro storico insieme ai suoi tre cani. Si tratterebbe di animali ben curati, che però, per istinto di protezione nei confronti del loro proprietario, diventano aggressivi con chi si avvicina al senzatetto. Quest'ultimo sarà multato per l'omessa custodia e il mal governo di animali, reato che prevede una sanzione tra i 25 e i 258 euro.

Il reato di omessa custodia è disciplinato dall'articolo 672 del codice penale, che riguarda "chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti".

Cisco aveva già azzannato una signora

A febbraio il meticcio aveva azzannato una romana di 50 anni in via del Tritone, anche in quell'occasione senza conseguenze più serie. In seguito all'episodio era stato tolto al suo padrone, ma gli era andata bene: era stato poi restituito all'uomo. Il primo marzo Cisco era stato portato al canile comunale della Muratella e dopo aver trascorso un periodo nel canile è stato riconsegnato al clochard. Ora sembra difficile un ritorno. La soluzione più plausibile per il cane di otto mesi è un inizio in una nuova famiglia.