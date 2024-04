video suggerito

Morto in strada un turista americano: stava visitando Roma insieme alla famiglia Tragedia in via Labicana, in zona Esquilino dove un turista americano di 77 anni è morto questa mattina dopo aver accusato un malore mentre stava camminando in strada.

A cura di Rosario Federico

Via Labicana (Immagine di repertorio LaPresse)

Un turista americano è morto questa mattina dopo aver accusato un malore mentre stava camminando in strada. L'uomo di 77 anni era in vacanza a Roma in compagnia di alcuni familiari e percorreva via Labicana, all'altezza del civico 49, in zona Esquilino, quando ha accusato il mancamento, poco dopo le ore 10.00.

Il turista si è disteso a terra vicino lo spartitraffico che delimita la carreggiata laterale da quella centrale. Una pattuglia del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale si è resa conto della situazione mentre erano in servizio di vigilanza nella zona dell'Esquilino.

I vigili urbani sono così intervenuti e hanno allertato il 118. Una volta arrivati sul posto con l'ambulanza, i soccorritori hanno provato a rianimare il cittadino americano ma non c'è stato nulla da fare ed è deceduto per il malore. La salma è stata portata in ospedale.

Un turista 77enne colto da infarto in via Labicana

Un viaggio in totale relax in compagnia dei familiari in Italia per vedere le bellezze della Capitale che si è trasformato in tragedia. Erano da poco passate le 10.00 di stamattina, lunedì 29 aprile, quando in via Labicana, proprio nel cuore della città di Roma, un turista americano di 77 anni si è accasciato a terra dopo aver accusato un malore.

I tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118

Stando a quanto si apprende, l'uomo ha cominciato ad accusare i primi sintomi nelle vicinanze della Basilica di San Clemente, all'altezza del civico 49, a pochi metri dalle fermate della metropolitana di Colosseo e Manzoni. Gli agenti del I gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti in suo soccorso e hanno chiamato il 118. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione, il 77enne americano è deceduto.