Ponte del 25 aprile, a Roma boom di visitatori: “2 milioni di turisti in arrivo, il 70% stranieri” A Roma si stimano 2 milioni di visitatori in vista del ponte del 25 aprile. Il presidente di Federalberghi Roma a Fanpage.it: “70% dei turisti è internazionale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

Continua il trend positivo del turismo a Roma anche per l'ultimo weekend del mese che si aprirà con il ponte del 25 aprile tra bel tempo e giornate primaverili.

Fanpage.it ha intervistato Giuseppe Roscioli, il presidente di Federalberghi Roma, che ha consegnato una stima di quelli che saranno i numeri della giornata del 25 aprile: quanti turisti sono previsti in città, quali sono le destinazioni più ricercate nella Capitale e soprattutto quanto incide il ritorno del turismo del sud est asiatico.

Infine, le prospettive dell'associazione nei confronti dei prossimi eventi con grande pubblico a Roma come gli internazionali di tennis, il concerto dei Coldplay e il Giubileo.

Quante presenze sono attese in città per il ponte del 25 aprile? I numeri sono in crescita rispetto all'anno scorso?

Arrivi e presenze sono in crescita rispetto all'anno scorso. L'incremento è di circa il 4% secondo i dati della nostra prima stima. A Roma sono previsti 506 mila arrivi e 1 milione e 191 mila presenze. Quest'ultimo è il dato che riguarda i pernottamenti, cioè di coloro che restano nella Capitale.

In quale Municipio si registrano più prenotazioni e preferenze da parte dei turisti?

L'80% delle strutture ricettive è nel Municipio I, il territorio compreso tra la Città del Vaticano e il quartiere Della Vittoria che riguarda la zona centrale di Roma. Non ci sono preferenze specifiche in base alla meta, i turisti preferiscono semplicemente soggiornare vicino il centro storico della Capitale.

Quanto incide la presenza dei turisti esteri nel complesso? Quanto costa una stanza in media?

I turisti internazionali a Roma sono il 70% del totale, anche per il ponte del 25 aprile. Il ritorno degli americani e dei turisti del sud est asiatico è importantissimo, mancava da un pò di anni, da prima della pandemia del Covid19. Sicuramente il bel tempo e il periodo d'alta stagione hanno aiutato in tal senso. La quota di presenze italiane rimane invece invariata rispetto al 2023.

Una stanza che viene venduta a 100 euro fuori stagione, per le prossime due settimane non scenderà sotto i 300 euro e potrà raggiungere anche i 400 euro. Questo dato dipende dal fatto che siamo in alta stagione.

Internazionali di tennis, concerto dei Coldplay, Giubileo, quali sono le aspettative e le stime dell'associazione in vista di questi grandi eventi?

Per gli Internazionali di tennis registreremo sicuramente il tutto esaurito, stessa cosa vale per i concerti dei Coldplay, previsti per metà luglio, dove abbiamo già parecchie prenotazioni. Per il Giubileo è ancora presto ma pensiamo sia almeno in linea con i dati dell'edizione del 2000 che aveva registrato un +4,5% di presenze rispetto i dati dell'anno precedente. Il Censis ha valutato 32 milioni di arrivi in totale per il Grande Giubileo dell'anno 2000.