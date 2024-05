video suggerito

Il sindaco di New York a Roma incontra Roberto Gualtieri: “Vogliamo lavorare insieme” Eric Adams, il sindaco di New York, è in visita a Roma. Ieri l’incontro con Roberto Gualtieri, domani la visita alla comunità di Sant’Egidio. Con un obiettivo: lavorare insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sindaco di New York, Eric Adams, con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri

Il sindaco di New York, Eric Adams, è in visita istituzionale a Roma. Nel corso del fine settimana sono infatti previsti vari incontri non solo con l'amministrazione capitolina, ma anche con associazioni del terzo settore, tra cui la comunità di Sant'Egidio. Ieri la stretta di mano con il sindaco Roberto Gualtieri, che ha dichiarato: "Una grande sintonia oggi in Campidoglio con il Sindaco di New York Adams. Roma e New York vogliono lavorare insieme perché per governare città globali come sono le nostre c’è bisogno di condividere idee e pratiche da adottare per fronteggiare le grandi sfide come i cambiamenti climatici, l’inclusione sociale, il trasporto pubblico e le politiche abitative".

Adams ha incontrato anche l'assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e l'assessore al Patrimonio e Politiche Abitative Tobia Zevi, che lo hanno accompagnato in visita all'Anfiteatro Flavio e all'ex Mattatoio di Testaccio, ai quali ha portato in regalo due cappellini dei New York Yankees.

Sabato 11 maggio il sindaco di New York sarà insieme a Gualtieri e all'assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti a Trastevere, in piazza San Cosimato, per “Roma cura Roma”, giornata in cui è prevista "una grande mobilitazione collettiva, con l’obiettivo di condividere un momento di cura dei beni comuni e vivere insieme lo spazio pubblico, i parchi e le strade".

Leggi anche Claudio Baglioni riceve la Lupa capitolina e duetta con il sindaco Gualtieri

Domenica 12 maggio, invece, Eric Adams farà visita alla comunità di Sant'Egidio per il secondo incontro mondiale sulla fratellanza umana. Il sindaco della Grande Mela incontrerà gli esponenti della comunità insieme alle persone che accolgono e sostengono. Alla Scuola di Lingua e Cultura Italiana Adams parlerà con un gruppo di rifugiati arrivati nella capitale grazie ai corridoi umanitari.

"Siamo due città internazionali piene di turisti, visitatori e lavoratori che ogni giorno le fanno funzionare – ha dichiarato Adams -. Condividere le nostre idee e i nostri risultati in materie di infrastrutture, trasporto pubblico e tutto ciò di cui le grandi città hanno bisogno non farà altro che renderci più forti".