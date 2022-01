Botti di Capodanno a Roma: sette feriti, bimbo colpito da un petardo agli occhi Traumi agli occhi e alla caviglia, parte di falange amputata è il bilancio dei botti della notte di Capodanno a Roma che vede sette feriti.

A cura di Alessia Rabbai

Sette persone sono rimaste ferite a Roma per l'esplosione di petardi. È il bilancio dei botti di Capodanno, durante i festeggiamenti di stanotte per l'arrivo del 2022. L'ordinanza del sindaco Gualtieri li ha vietati, ma tanti cittadini non l'hanno rispettata, salutando così l'entrata del primo anno. Hanno riportato traumi agli occhi due persone rimaste ferite a seguito dell'esplisione di petardi in zona Montemario e hanno dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale. Un'altra, colpita da un botto all'uscita di un ristorante di Primavalle, è rimasta ferita alla caviglia. Una quarta persona ha visto parte della falange amputata, rimasta ferita mentre usava una pistola a salve, che aveva comprato per festeggiare.

Bimbo di 10 anni ferito da un petardo agli occhi

Tra le persone rimaste ferite c'è anche un bambino di dieci anni, colpito da un petardo e trasportato in ospedale. Il piccolo paziente ha un trauma facciale agli occhi e i medici attualmente lo hanno ricoverato in terapia intensiva pediatrica. La prognosi per le ferite riportate è di due settimane.

Sequestrati esplosivi a Roma

Nell'area a ridosso del Colosseo persone che lanciavano petardi hanno spaventato i passanti, tra i quali anche bambini. Ad intervenire per disperdere gli assembramenti sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che anno chiuso Largo Gaetana Agnesi. In piazza dei Mirti a Centocelle un uomo è stato denunciato perché sorpreso a esplodere grandi petardi. Altri sequestri di esplosivi riguardano il quartiere di Tor Bella Monaca, dove i vigili urbani sono intervenuti con il Gruppo VI Torri e i carabinieri di Frascati in via Mitelli.

A 20 metri dalla sede stradale, erano nascosti 40 chili di fuochi d'artificio e materiale esplosivo, tutti sequestrati, ben 25 metri di esplosivi, lasciati incustoditi e disposti a raggiera su di un prato, pronti per essere accesi e fuochi pirotecnici contenuti all'interno di sei scatoloni. Nell'area del mercato di Porta Portese sulla Portuense gli agenti del XII Gruppo Monteverde hanno trovato un'esposizione improvvisata di botti di Capodanno: circa 400 articoli che erano stati posti su alcuni cartoni sono stati sequestrati. Il venditore è scappato alla vista degli agenti.