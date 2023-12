I bollettini per la Tari arrivano in ritardo a Roma, Ama si scusa e annulla le multe Ama si è impegnata ad annullare le multe per la Tari pagata in ritardo dai contribuenti di Roma. Un ritardo che molto spesso è stato causato dall’invio tardivo dei bollettini per effettuare il versamento dell’importo dovuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Stando a quanto riporta il Messaggero, Ama si è impegnata ad annullare le multe per la Tari pagata in ritardo dai contribuenti di Roma. Un ritardo che molto spesso è stato causato dall'invio tardivo dei bollettini per effettuare il versamento dell'importo dovuto. In questi giorni i cittadini stanno ricevendo sanzioni per aver pagato il bollettino in ritardo, ma l'azienda che si occupa della gestione della raccolta dei rifiuti nella Capitale ha fatto sapere che saranno annullate se questo mancato versamento è dovuto all'invio dei bollettini in ritardo. Del resto, diversi romani ancora non hanno ricevuto a casa la lettera con l'importo della rata in scadenza a novembre 2023.

Ama ha spiegato, riporta il Messaggero, "che in merito alla richiesta di chiarimenti sui ritardi nella bollettazione del primo semestre 2022 l'azienda è impegnata in un profondo processo di riqualificazione della banca dati Tari". Secondo l'azienda "nel periodo interessato si sono verificati ritardi fisiologici di acquisizione dei dati". Si tratta di un numero non elevato, "tuttavia l'azienda, proprio per attenuare eventuali disagi ai cittadini, sta verificando puntualmente tutte le posizioni e di queste circa 13.000 mila sono risultate sanzionate erroneamente per tardivo pagamento".

Il caso era stato sollevato da un istituto di suore nel quartiere Gianicolense, che aveva ricevuto una multa di più di mille euro proprio per il saldo in ritardo della Tari. Ma questo era avvenuto a causa del bollettino ricevuto quasi un mese dopo rispetto alla scadenza del pagamento. Addirittura 1.025,49 euro da pagare entro il 9 febbraio 2024.