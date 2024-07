video suggerito

Anna Pepe si esibisce in ritardo a Roma, rabbia fra i fan. Ma c’è chi ammette: “Va bene anche così” Caos in discoteca ieri notte per la tappa romana di Anna Pepe, ai Giardini dell’Eden. La cantante arriva dopo una lunga attesa nella discoteca affollata da ore dai fan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Anna, ti si vuole bene anche con un'ora di ritardo", scrive una fan condividendo un video girato ieri notte al concerto di Anna Pepe, ai Giardini dell'Eden, nota discoteca di Roma Nord dove la rapper si è presentato con oltre un'ora di ritardo, alle due di notte, mentre i giovanissimi fan si accalcavano nell'attesa. Ma non tutti la pensano come lei. C'è chi, invece, non è riuscito a chiudere un occhio sul ritardo della rapper seguitissima su TikTok. Ed è rimasto deluso.

Anna Pepe in ritardo a Roma

Si sarebbe dovuta esibire alle 22. Invece è arrivata nella discoteca romano ore dopo, verso le 2 del mattino. Nel frattempo, accalcati uno sull'altro ragazzini e ragazzine giovanissime hanno atteso l'entrata della cantante, nelle top hits estive di Spotify con la sua 30°C, una nuova versione rivisitata di Abbronzatissima.

Molti sono rimasti delusi: dopo ore di attesa della rapper nemmeno l'ombra. C'è chi è andato via, credendo che la serata fosse saltata. E chi, avendo fiducia negli organizzatori che continuavano a prendere tempo, è rimasto fino alla fine.

Uno screenshoot da Tik Tok dell'esibizione all'Eden di ieri sera.

Le reazioni dei giovanissimi presenti

La maggior parte dei fan presenti era composta da minorenni, nella fascia soprattutto fra i 14 e i 17 anni. Molti di loro erano arrabbiatissimi. "Mi sono sentita presa in giro", ha spiegato una ragazza a il Messaggero. "Ai miei ho detto che è stato un fantastico concerto: non ho il coraggio di dire che ho aspettato ore", dice un altro.

Ma la soddisfazione per molti e molte altre, come mostrano i video pubblicati su TikTok, è palpabile. "Tutte la amiamo", scrivono alcuni, accompagnando i commenti a corone, cuori e facce innamorate. Insomma, non importa quante ore di ritardo abbia fatto e l'ora in cui si è esibita. I suoi fan la amano così com'è.