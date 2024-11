video suggerito

Hotel di lusso e servizi: una colata di cemento a 200 metri dal nuovo stadio della Roma a Pietralata È un progetto della società Sistemi Urbani di Fs, il cui masterplan è stato presentato con un video pubblicato su Youtube in cui compare anche il logo di Roma Capitale. “Ma quando abbiamo votato la delibera di pubblico interesse per lo stadio non ne eravamo a conoscenza”, ha spiegato Ferdinando Bonessio, consigliere capitolino di Alleanza Verdi e Sinistra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un nuovo hotel, un centro business, edifici residenziali e anche alcuni laboratori di ricerca dell'università La Sapienza di Roma. A meno di duecento metri dal nuovo stadio della Roma a Pietralata. È un progetto della società Sistemi Urbani di Fs, il cui masterplan è stato presentato con un video pubblicato su Youtube in cui compare anche il logo di Roma Capitale.

"Ma quando abbiamo votato la delibera di pubblico interesse non ne eravamo a conoscenza. L'Assemblea Capitolina non sapeva che in zona limitrofa a quella del possibile nuovo stadio il Comune, con una delibera di giunta del 2109, sindaca Virginia Raggi, aveva riconosciuto un'edificazione a Ferrovie dello Stato di oltre 800 metri cubi, una colata di cemento. Questo rappresenta non solo un peso dal punto di vista urbanistico, ma anche un problema per la mobilità e per il trasporto pubblico da e verso quella zona", ha spiegato a Fanpage.it Ferdinando Bonessio, consigliere capitolino di Alleanza Verdi e Sinistra e presidente della Commissione Sport, benessere e qualità della vita.

Sul sito di Fs il progetto viene descritto come "rigenerazione urbanistica e funzionale dell'ambito", oggetto dell' "Accordo di Programma del 2000 tra il Gruppo FS e Roma Capitale, che ha approvato il Piano di Assetto attualmente vigente. FSSU ha presentato una proposta di variante urbanistica, attualmente in fase di revisione, per l’integrazione delle nuove previsioni sull’ambito di Pietralata. L’intervento di valorizzazione prevede diritti edificatori fino a 220.000 mq di SUL con un mix funzionale flessibile e vario, lungo l’asse ferroviario ed intorno ad una nuova piazza pubblica immersa nel verde. La rigenerazione urbana si integrerà con i nuovi sviluppi dell’ambito di Pietralata, quali il nuovo stadio, la nuova sede ISTAT, l’Università “La Sapienza” ed il Tecnopolo. Nell’ambito della superficie in trasformazione, le aree destinate a verde sono il 28,0% (pari a 88.550 mq ca)".

Proprio accanto allo stadio della Roma, quindi, sorgeranno un complesso residenziale, un nuovo hotel e un grande business center. Sono previsti anche i ponti pedonali di attraversamento della ferrovia, gli stessi che compaiono nei rendering del nuovo Stadio della Roma, che quindi non rappresentano una novità dal punto di vista della mobilità, ma sono invece già previsti da un altro progetto.

In più, come abbiamo raccontato, c'è la questione del misterioso bosco di Pietralata, proprio nell'area prevista per il nuovo stadio della Roma: non presente nelle carte ufficiali della Regione Lazio, è menzionato invece in alcuni documenti di Roma Capitale (che il Comune definisce sorpassati) e avrebbe avuto la funzione di ‘cuscinetto verde' tra le aree edificate. Una vera e propria compensazione verde per bilanciare le zone cementificate.