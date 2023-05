Hanno vessato Dania Mondini con minacce e flatulenze: avviso di garanzia per 6 giornalisti Rai I pm della procura di Roma parlano di “disegno criminoso” ai danni della giornalista Rai Dania Mondini, che le avrebbe provocato danni professionali e psicologici. L’accusa è quella di stalking.

A cura di Enrico Tata

Sei giornalisti Rai hanno ricevuto altrettanti avvisi di garanzia per la vicenda della conduttrice del Tg1 Dania Mondini. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sono finiti sotto accusa l'ex direttore del Tg1 Andrea Montanari, il vice direttore Filippo Gaudenzi, la collega Costanza Crescimbeni, il vice Marco Betello e l'ex direttore Giuseppe Carboni. I pm della procura di Roma parlano di "disegno criminoso" ai danni della giornalista, che le avrebbe provocato danni professionali e psicologici. L'accusa è quella di stalking.

Gli episodi contestati da Dania Mondini

L'obiettivo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, era quello di sostituire Mondini con un un altro collega. Per questo, la conduttrice sarebbe stata sistemata in una stanza in compagnia di un collega affetto da quelle che vengono definite "insopprimibili anomalie intestinali". Mondini si è rivolta al sindacato per il nuovo collocamento, ma come risposta sono arrivate una serie di ritorsioni. Un giorno il vice Betello, hanno scritto i pm, le avrebbe intimato "di tornare nella stanza predetta". Gaudenzi, invece, l'avrebbe minacciata di escluderla dalla conduzione del Tg1 mattina. E ancora, Betello avrebbe minacciato di toglierle la possibilità di scrivere pezzi per il giornale se non avesse accettato il nuovo ufficio. La conduttrice sarebbe stata rimproverata davanti a tutti per lapsus e mortificata per alcune piccole distrazioni. In pratica sarebbe stata demansionata apertamente e un giorno le è stato anche tolto un servizio sulla manovra economica (è esperta di economia). Un giorno le è stata proposta anche una promozione, ma a patto di lasciare la conduzione del Tg1 mattina.

Secondo quanto ricostruito dai pubblici ministeri, sono 23 i presunti episodi di questo tipo avvenuti nei suoi confronti tra il 2018 e il 2021. I certificati medici presentati dalla giornalista parlano di un "disturbo dell’adattamento persistente con sintomi ansiosi di grado lieve e una patologia cardiologica caratterizzata da fibrillazione".