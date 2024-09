“Hai un bel seno, togli le mutandine”, nutrizionista a processo per violenza sessuale su una paziente

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbe fatto un apprezzamento ad una paziente, per poi palpeggiarla nelle parti intime e abusare sessualmente di lei. Sono le accuse delle quali deve rispondere il nutrizionista Gian Luca Bentivoglio, sessant'anni. Nei suoi confronti la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio, dopo la chiusura delle indagini. Il capo d'imputazione contestato al professionista è di violenza sessuale. Vittima delle presunte violenze è una trentasettenne, che lo ha denunciato. Destinatario di una misura interdittiva, ha chiesto attraverso il suo avvocato di essere processato con il rito abbreviato.

I fatti contestati in sede di denuncia risalgono all'ottobre del 2023, secondo quanto ricostruito in sede d'indagine la donna si era rivolta al nutrizionista per curare la sua alimentazione. Tuttavia i primi appuntamenti c'erano stati già a partire dalla fine dell'estate, durante i quali la paziente ricorda che il nutrizionista le ha rivolto apprezzamenti, ma che comunque aveva deciso di continuare ad andarci, perché aveva come obiettivo perdere peso. Al primo appuntamento al quale è andata accompagnata dai genitori, come riporta Il Corriere della Sera, il nutrizionista le avrebbe chiesto – a suo dire – di togliersi il reggiseno e si sarebbe complimentato con lei per le sue forme.

Alla seconda visita la donna è andata da sola, dicendo di avere dei dolori pelvici. Il nutrizionista le ha detto di togliersi le mutandine, anche se, come ha sottolineato la Procura, non poteva farlo, perché appunto non è un ginecologo e le parti intime del paziente non competono alla sua professione. Una volta senza mutande, sempre secondo il racconto della donna – lui l'avrebbe palpeggiata. Lei si sarebbe rivestita ed è scappata, il dottore l'avrebbe abbracciata e baciata, per poi lasciarla andare via.

La trentasettenne ha subito denunciato il nutrizionista, le forze dell'ordine hanno ascoltato il suo racconto, raccolto gli elementi necessari e inviato un'informativa in Procura. Ora dopo la chiusura delle indagini e la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura spetta al giudice esprimersi e accogliere o respingere la richiesta di Bentivoglio sul rito abbreviato.