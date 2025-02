video suggerito

Hacker ruba iban a una ditta edile e prende 10mila euro di bonifico da un avvocato: la truffa a Roma L'uomo ha pagato 10mila euro con bonifico pensando di darli a una ditta edile, ma un hacker aveva modificato la fattura a livello informatico, intascandosi i soldi.

A cura di Natascia Grbic

Un avvocato è stato truffato da un hacker, che si è frapposto virtualmente in un'operazione finanziaria tra lui e una ditta edile, portandogli via 10mila euro. Una vicenda che ha dell'incredibile, e che invece è più diffusa del previsto. L'ultimo episodio è avvenuto a Roma: vittima un legale che doveva pagare con bonifico parlante i lavori di ristrutturazione di un immobile, per il quale doveva poi chiedere il rimborso del 36%.

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, l'hacker sarebbe entrato nel rapporto informatico tra l'avvocato e la ditta edile, violando i sistemi di sicurezza e riuscendo a sostituire l'iban dell'impresa con il suo. E così quei soldi, invece di andare all'azienda, sono finiti sul conto di una terza persona (molto probabilmente un prestanome) a Brescia. Quando la vittima si è resa conto di quanto accaduto ha sporto denuncia alla polizia postale, ma per ora chi ha compiuto quella truffa non è stato ancora identificato. I soldi, ovviamente, sono spariti dal conto in pochissimo tempo. E, per ora, l'avvocato non li ha ancora recuperati.

"Ho spedito due diffide alla banca, il 17 e il 20 gennaio scorsi, spiegando ciò che è successo, ma non c’è stato riscontro – il racconto dell'uomo al quotidiano – È chiaro che i truffatori hanno modificato il pdf della fattura originale ricavato dalla mail cambiando l’iban".

Secondo quanto riportato dal professionista, la banca avrebbe dovuto attivare tutta una serie di controlli per far sì che la truffa non andasse a buon fine, motivo per il quale adesso chiede il rimborso totale della somma spesa. Gli agenti, per il momento, stanno cercando rintracciare il prestanome, sperando poi di arrivare all'hacker.