Ha costretto il marito ad interrompere le cure per l’Alzheimer e gli ha sottratto 2 milioni

A cura di Enrico Tata

Ha imposto al marito anziano di sospendere le terapie per la cura del morbo di Alzheimer. In questo modo si è garantita una minore lucidità del compagno e così ha potuto approfittare indisturbata dei suoi risparmi. La donna è accusata di circonvenzione di incapace e di aver portato via al marito circa 2 milioni e mezzo di euro, trasferiti a suon di bonifici sul suo conto corrente. I figli dell'uomo si sono accorti di tutto e hanno presentato una denuncia nei confronti della signora, una donna di 57 anni, 30 anni più giovane del marito sposato nel 2019.

La data delle nozze, in particolare, ha insospettito gli inquirenti perché il matrimonio è stato celebrato esattamente il giorno prima delle perizie per accertare l'infermità di mente del marito della donna e per nominare, eventualmente, un amministratore di sostegno. La moglie, una volta ottenuto il fatidico sì, avrebbe cambiato atteggiamento: "Lo ha condotto in banca con atteggiamenti intimidatori anche verso il personale degli istituti di credito pretendendo il rilascio di carte di pagamento e credenziali di accesso ai conti e all’home banking", la ricostruzione dei pm secondo quanto riportato da Giuseppe Scarpa de La Repubblica.

La procura è intervenuta a quel punto per bloccare i trasferimenti di denaro, ma quei soldi dirottati ormai non c'erano più sul conto corrente della donna. I pm hanno quindi disposto il sequestro preventivo del lussuoso appartamento di proprietà della coppia in via Cortina D'Ampezzo a Roma del valore di un milione di euro circa. Il 17 febbraio è fissata un'udienza di fronte al giudice per l'udienza preliminare, che dovrà valutare l'eventuale richiesta di rinvio a giudizio da parte degli inquirenti.