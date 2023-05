Guidonia, fanno irruzione nel bar per rapinarlo: massacrano di botte 56enne fino a rompergli la gamba Hanno aspettato che andasse via anche l’ultimo cliente, poi hanno fatto irruzione a volto coperto nel bar: caccia a quattro ladri.

Erano le 21.15 di ieri sera, giovedì 25 maggio 2023 e il bar era vuoto quando hanno fatto irruzione almeno quattro persone a volto coperto. È successo nel comune di Guidonia, alle porte della capitale, ad una trentina di chilometri a nord est da Roma in via della Lucania. I quattro sono entrati nel bar a volto coperto per rapinarlo quando ormai non c'era più nessun cliente: portato via con loro tutti i soldi presenti in cassa e sono fuggiti di corsa con il bottino. Prima, però, hanno aggredito il titolare e il compagno della madre che si era opposto alla rapina: quest'ultimo ha riportato la frattura ad una gamba.

Il blitz da parte dei ladri

Una volta entrati nel locale, come scrive Canale Dieci, i ladri si sono immediatamente avvicinati al titolare del locale, un uomo di 35 anni, bloccandolo per evitare che potesse reagire. Secondo le testimonianze, sarebbero stati almeno quattro uomini. Dopodiché uno dei ladri si è avvicinato alla cassa, prelevando tutti i soldi che si trovavano al suo interno in quel momento, circa 700 euro. Gli altri due hanno invece sradicato dal muro le slot machine aggiungendo al bottino altri 1600 euro.

Con il titolare, era presente nel bar anche il marito della madre, un cinquantaseienne che, a quel punto, ha provato ad opporsi alla rapina. I malviventi, allora, lo hanno massacrato di botte arrivando a rompergli una gamba colpendolo con un bastone di acciaio. Il gruppo, subito dopo, è andato verso la cassa, prelevando tutti i soldi che si trovavano al suo interno in quel momento e poi sono fuggiti per le vie del centro cittadino.

L'intervento delle forze dell'ordine

Sul posto è arrivata in breve tempo una pattuglia del commissariato di polizia di Tivoli che ha raccolto le testimoniante delle vittime. Sul luogo della rapina anche l'ambulanza che ha prontamente soccorso il cinquantaseienne, ricoverato d'urgenza al San Giovanni Evangelista.

Sarà compito delle forze dell'ordine adesso riuscire a risalire all'identità dei malviventi e trovarli: al vaglio degli inquirenti le immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza. Non si esclude, però, che possa trattarsi professionisti. I quattro hanno agito quando ormai i clienti erano andati tutti via, probabilmente dopo aver studiato da tempo i movimenti all'interno del bar.